“L’opposizione della Meloni è il Pd? No, suo marito. Quando nel mondo un Giambruno parla da qualche parte c’è una Meloni che dice e che cavolo“. È una delle battute di Fiorello dal palco del Festival della Comunicazione di Camogli durante una intervista-show con il giornalista Aldo Grasso dal titolo “Da grande vorrei essere la spalla di Fiorello”.

Accerchiato dai fan in attesa del suo intervento al Festival di Camogli, Fiorello scherza con i giornalisti: “Anche troppo cultura in questi giorni, ecco il motivo per cui sono qui. Alla fine è solo una scusa per magiare la focaccia”.

E su Spalletti: “Non abbiamo guardato la nazionale perché eravamo qui. Ma è la prima partita con il mister Spalletti, diamogli tempo di organizzare. Il bacino di calciatori bravi è sempre più stretto, noi italiani vogliamo tutto e subito”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo