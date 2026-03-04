Lungo un anno senza coppe sulla panchina del Milan, ma il progetto di Massimiliano Allegri può essere portato a compimento agevolmente. A 11 giornate dalla fine i rossoneri sono a sei punti di vantaggio in classifica sulla Roma, attualmente quarta con gli scontri diretti a favore (vittoria a San Siro, pareggio all’Olimpico), ma se la missione di riportare il diavolo in Champions League verrà portata a compimento dal tecnico livornese, non è affatto scontata la sua presenza in panchina il prossimo anno.

Allegri, il Milan in Champions e poi il sì al Real Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni, al termine della stagione in corso il Real Madrid potrebbe tornare a pensare seriamente ad Allegri, un nome che in passato è già stato più volte vicino al club spagnolo. Non c’è due senza tre: l’estate potrebbe infatti rappresentare il terzo tentativo concreto dei blancos per portarlo a Madrid. Attualmente alla guida del Milan e sotto contratto fino al 30 giugno 2027, l’allenatore livornese gode da tempo della stima della dirigenza madrilena, che in passato ha sfiorato il suo ingaggio in almeno un paio di occasioni. La più importante nel 2021, quando l’accordo sembrava praticamente fatto e Allegri aveva già trovato l’intesa sia sulla durata – tre anni – sia sull’ingaggio, pari a 8,5 milioni di euro netti a stagione, ma un confronto decisivo con il presidente della Juventus Andrea Agnelli lo convinse a fare marcia indietro proprio a un passo dalla firma con il club spagnolo. Ora Florentino Pérez, dopo alcune scelte poco fortunate per il dopo Ancelotti, starebbe valutando un profilo più affidabile ed esperto, puntando su un tecnico navigato per andare sul sicuro.

La suggestione di un sogno mai realizzato

A Madrid Allegri potrebbe fare ciò che gli riesce meglio: gestire grandi campioni e condurli a risultati concreti, magari vincere la sua prima Champions, e nonostante il progetto in rossonero sia appena iniziato, in caso di un passo avanti deciso dei blancos l’allenatore dovrà fare i conti con l’opportunità di una scelta che in pochi hanno avuto e che non ricapiterà facilmente. Come si traduce corto muso in spagnolo?

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco