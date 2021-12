Alex Zanardi trascorrerà il Natale in famiglia. Il campione paralimpico, che un anno e mezzo fa aveva avuto un grave incidente in handbike, non è più in ospedale. Il cinquantacinquenne ex pilota ha lasciato la clinica dove era ricoverato e continuerà la riabilitazione in parte da casa.

Ad annunciarlo è la moglie Daniela sul sito di Bmw Italia, di cui Alex è ancora Brand Ambassador. “Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto”.

Il calore della famiglia, del suo ambiente, saranno fondamentali per il recupero: “Dopo il lungo periodo in ospedale è importante per lui tornare dalla sua famiglia. Per un anno e mezzo – ha continuato Daniela -, Alex ha avuto intorno a sé solo persone con mascherine e dispositivi di protezione e le visite erano molto limitate. Ora stiamo con Alex tutto il giorno, lui è nel suo ambiente familiare e quindi può tornare un minimo alla normalità”.

“C’è un calore eccezionale attorno ad Alex – ha spiegato la moglie di Zanardi – e per questo abbiamo ritenuto giusto condividere questa bella notizia. Al tempo stesso chiediamo di rispettare la nostra privacy. Perché la nostra unica priorità è accompagnare Alex nel suo cammino con tutta la nostra energia”.

La moglie del campione paralimpico ha elogiato la sua forza: “Le battute d’arresto ci sono, il percorso di recupero è ancora lungo e non si possono fare previsioni. Ma Alex dimostra ripetutamente di essere un vero combattente”.

La gioia del mondo dello sport

La notizia è stata poi annunciata da Luca Pancalli, presidente del Comitato Olimpico, in apertura della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, all’Auditorium Parco della Musica a Roma, descrivendo il ritorno di Zanardi a casa come “il più bel regalo di Natale che potessimo ricevere”.

“Una notizia meravigliosa per il nostro mondo”, è invece il primo commento del presidente del Comitato Olimpico, Giovanni Malagò.

“Una notizia splendida in una giornata che oggi incorona gli atleti che hanno reso grande la nostra Italia”, ha dichiarato la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali.

L’incidente

Il 19 giugno 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike, Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente sulla Statale 146 a Pienza, in Toscana, perdendo il controllo del mezzo e scontrandosi contro un camion.

Sottoposto a un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale al policlinico le Scotte di Siena, è rimasto in gravi condizioni in terapia intensiva e con prognosi riservata. Dopo circa un mese di coma farmacologico e ulteriori tre operazioni, a fine luglio del 2020 è stato trasferito in un centro specializzato di Lecco e, a seguito di alcune complicazioni, in terapia intensiva all’Ospedale San Raffaele di Milano.

A novembre dello stesso anno, avendo raggiunto una “condizione fisica e neurologica di generale stabilità”, è stato trasferito all’Azienda ospedaliera di Padova: qui nel gennaio 2021 ha riacquistato coscienza.

