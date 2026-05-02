È morto ieri sera Alex Zanardi ex pilota di Formula 1 e diventato formidabile atleta di paraciclismo dopo che un incidente automobilistico del 2001 lo aveva costretto a subire l’amputazione delle gambe. La scomparsa del campione olimpico – quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016 – è stata comunicata dalla famiglia in un post su Facebook.

Come è morto Alex Zanardi, l’atleta che non si è mai arreso

“Alex si e’ spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari – si legge nel post -. La famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto. Le informazioni relative alle esequie saranno comunicate successivamente”

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Luca Frasacco