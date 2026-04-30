Il 1 maggio è alle porte e, come tutti gli italiani, anche i romani sono pronti a festeggiare la Festa del Lavoro. Nella Capitale, questa giornata mescola scampagnate fuori porta, eventi culturali, appuntamenti gastronomici e molto altro ancora. Qualcuno sceglierà di godersi un buon picnic in un parco, qualcun altro opterà per una gita fuori porta, qualcun altro ancora sarà sotto il palco di Piazza San Giovanni. Gli appuntamenti romani per questo 1 maggio sono tanti, ecco quali sono.

Concerto del Primo Maggio

Come da tradizione, il 1 maggio nella Capitale sarà caratterizzato principalmente dal Concertone di Piazza San Giovanni in Laterano. Ingresso libero, con tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale“. Tanti gli artisti che saliranno sul palco romano, tra cui Dolcenera, Emma, Francesca Michielin, Levante, Serena Brancale e Riccardo Cocciante.

Parco Caracalla

A pochi passi dalle Terme di Caracalla, apre ufficialmente Parco Caracalla, in Viale Guido Baccelli, 71. Un’area verde che punta a diventare un nuovo punto di riferimento per la socialità urbana. L’inaugurazione, è in programma per domani, venerdì 1 maggio, dalle 11:30. Saranno disponibili delle aree picnic, concerti dal vivo, comedy, talk, Dj Set dalle 19:30 fino a chiusura, street food, vini naturali e una selezione di espositori dell’Hippie Market. Il grande protagonista della giornata sarà il Geppo Show, con il comico che porterà sul palco uno spettacolo diretto e coinvolgente. Accanto a lui, ci saranno Marco Baldini e Gianluca Giugliarelli.

Roma Vegan Festival

Dal 1 al 3 maggio, la Città dell’Altra Economia di Roma ospita il Roman Vegan Festival 2026. Il Festival, sarà un luogo di incontro e ispirazione, dove rispetto, creatività e responsabilità si trasformano in esperienze concrete. Oltre 100 artigiani green provenienti da tutta Italia porteranno al Festival le loro creazioni, consistenti in oggetti che raccontano storie di etica, sostenibilità e innovazione. Saranno presenti anche dei food corner, talk, dibattiti e musica.

Ficus al Massimo

Sempre dal 1 al 3 maggio, torna al Garum Museo della Cucina “Ficus al Massimo“, con l’edizione che ciude la stagione. Il mercatino di vintage e artigianato si svolgerà dalle 10:30 alle 20:00, trasformando uno spazio di museo nel cuore della città in un punto di riferimento per gli amanti dell’artigianato contemporaneo, del vintage e del design indipendente. Per questa edizione di chiusura, i brand selezionati presenteranno collezioni estive esclusive, tra pezzi unici e piccole produzioni pensate appositamente per l’evento.

Si canta maggio. Storie e canti di donne

“Si canta maggio. Storie e canti di donne” giunge alla XVII edizione e torna all’Auditorium Conciliazione il 1 maggio. Si tratta di un progetto di Ambrogio Sparagna ed Erasmo Treglia per l’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e il Coro Popolare diretto da Anna Rita Colaianni. Un concerto che negli anni è divenuto un momento simbolico di incontro tra tradizione e memoria musicale. L’edizione di quest’anno, è dedicata alle grandi voci femminili della musica popolare italiana, figure che hanno segnato in modo profondo l’identità culturale del nostro Paese.

Sagra delle fave e del pecorino

Arriva a Filacciano la 42esima Sagra delle Fave e del Pecorino. L’appuntamento è per domani, 1 maggio, dalle 12:00, in Piazzale della Fontana. Ci sarà l’apertura degli stand gastronomici, accompagnamento musicale, tradizione, buon cibo e un’atmosfera di festa. I protagonisti saranno le fave fresche e il pecorino, come tradizione comanda.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini