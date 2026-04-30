Gli Emirati Arabi Uniti escono dall’Opec, organizzazione dei produttori di petrolio, e il “cartello” petrolifero perde uno dei suoi pilastri. Non è una scelta simbolica, è una rottura strutturale: uno dei produttori più efficienti e con maggiore capacità di espansione decide di sottrarsi ai vincoli del cartello e di giocare una partita autonoma sui volumi. Tradotto: meno coordinamento sull’offerta, più competizione tra produttori, maggiore volatilità sui prezzi.

Gli Emirati producono oltre 3 milioni di barili al giorno ma, soprattutto, possono crescere rapidamente grazie agli investimenti degli ultimi anni; fuori dall’Opec non hanno più incentivi a limitare l’output per sostenere i prezzi, e questo cambia gli equilibri globali. Cambia la “geografia”? Sul piano geopolitico è una frattura nel Golfo: si indebolisce l’asse con l’Arabia Saudita, si rafforza l’autonomia strategica di Abu Dhabi e si apre una stagione di accordi bilaterali con i grandi acquirenti asiatici e con gli Stati Uniti.

È la fine di un modello basato sulla disciplina collettiva e l’inizio di un mercato più frammentato, dove ciascun produttore massimizza il proprio interesse. Per anni l’Opec ha condizionato le politiche economiche occidentali aumentando e diminuendo la produzione in modo da incidere direttamente sui prezzi del greggio. Ora la “morsa” è meno stretta e anziché un unico blocco di offerta, ci sono diversi player che possono giocare ruoli prima inediti. Per l’Europa questo significa meno prevedibilità: senza un regista dell’offerta, i prezzi reagiscono più violentemente a crisi geopolitiche, interruzioni logistiche e variazioni della domanda. E quando il petrolio diventa instabile, l’impatto non resta confinato all’energia ma si trasmette all’intera economia reale.

Qui entra in gioco il carrello della spesa degli italiani. Il petrolio è un costo “trasversale”: incide sui trasporti, sugli imballaggi, sulla chimica di base, sui fertilizzanti. Se il prezzo scende nel breve per effetto dell’aumento dell’offerta, il beneficio alla pompa può essere immediato ma temporaneo; se invece prevale la logica della frammentazione, con produttori che si muovono in ordine sparso, la volatilità aumenta e con essa i costi di copertura per imprese e distributori. È questo il punto chiave: non conta solo il livello del prezzo, conta la sua instabilità. Le aziende trasferiscono l’incertezza sui listini, e i listini diventano più rigidi verso il basso e più rapidi verso l’alto. In Italia il meccanismo è amplificato dalla struttura fiscale dei carburanti: accise e Iva fanno sì che ogni oscillazione del greggio si trasformi in un effetto moltiplicato sul prezzo finale. Il risultato è un’inflazione importata che colpisce direttamente i beni di largo consumo. Pane, pasta, latte, ortofrutta: tutta la filiera paga di più per produrre e trasportare, e una parte rilevante di questi costi finisce sullo scontrino. Per una famiglia media non è teoria, è pratica quotidiana: qualche euro in più a settimana che, su base annua, diventano centinaia.

L’uscita degli Emirati dall’Opec segna quindi un passaggio preciso: da un mercato guidato a un mercato esposto. Può sembrare un dettaglio tecnico, ma non lo è. Significa che i prezzi dell’energia – e quindi quelli del carrello – saranno sempre più legati a decisioni unilaterali e a tensioni geopolitiche difficili da prevedere. E quando l’energia diventa imprevedibile, l’inflazione smette di essere un numero e torna ad essere una sensazione concreta: quella di un carrello che si riempie meno a parità di spesa. Toccherà al Governo italiano e alla Commissione europea mettere in campo accordi bilaterali che tengano il cittadino al riparo dalla volatilità. Intanto, l’Eni firma un accordo con il Venezuela per l’estrazione di 35 miliardi di barili. Un obiettivo ambizioso che si pone nel solco del nuovo corso che prevede il ritorno di Caracas sul mercato globale.

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Angelo Vaccariello