Il Primo Maggio arriva in un contesto nazionale segnato da piazze spesso attraversate da intemperanze e recriminazioni esasperate. Eppure questa ricorrenza, per tradizione, resta un argine: un momento capace di custodire una cultura della tolleranza e una sufficiente unità, pur tra inevitabili differenze. È proprio qui che si misura la maturità di un Paese: nella capacità di scegliere una direzione condivisa, in un clima di collaborazione che orienti l’Italia nei passaggi più difficili.

La Storia non lascia spazio a equivoci. Le crisi affrontate con coesione generano avanzamenti; quelle vissute nella divisione aprono varchi all’avventurismo e al declino. Non è una formula retorica, ma una lezione concreta, confermata da passaggi cruciali del nostro passato. Oggi, più che mai, le parti sociali – quelle che hanno il polso reale del lavoro e dell’economia – sono chiamate a una sfida netta: incalzare governo e politica ad agire con spirito repubblicano, dentro una logica di massima collaborazione nazionale.

La questione del lavoro italiano non può più essere affrontata in modo frammentato. Serve una visione che tenga insieme efficienza produttiva e competitività, colmando ritardi territoriali e settoriali, ma anche valorizzando le eccellenze. La transizione energetica e la fragilità delle catene di approvvigionamento, sempre più condizionate dalle grandi potenze, impongono scelte difficili e coordinate a livello europeo. Senza una strategia comune, le nostre filiere rischiano di perdere terreno, schiacciate da dinamiche globali instabili e dal progressivo indebolimento del multilateralismo.

Negli ultimi anni abbiamo imparato quanto il benessere sia esposto a fattori esterni. Per questo, il tema dell’autonomia – italiana ed europea – non è più astratto: è una questione di libertà economica e politica. In questo quadro, le misure varate dal governo in occasione del Primo Maggio vanno nella direzione giusta: sostegno a giovani e donne per migliorare un tasso di attività cronicamente basso, alleggerimento fiscale sui salari legati alla produttività, contrasto al sottosalario attraverso la contrattazione collettiva e non contro. Sono interventi di buon senso, che meritano di essere riconosciuti. Ma il nodo vero è andare oltre, affrontando con lucidità le cause profonde delle nostre fragilità, da anni e anni non curate.

Un nuovo patto sociale può rappresentare un segnale concreto di speranza, se saprà coinvolgere lavoratori, imprese e istituzioni su obiettivi chiari e misurabili. È su questo terreno – quello che i cittadini comprendono di più – che si gioca la credibilità del sistema Paese. Anche verso chi continua a dire che “serve ben altro”. Perché quel “ben altro”, evocato per decenni senza visione, ha spesso prodotto l’effetto opposto: indebolire salari, imprese ed economia. Oggi non serve invocare soluzioni miracolose. Servono responsabilità, coesione e capacità di scegliere. E il Primo Maggio, se interpretato fino in fondo, può ancora indicare la strada.

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Raffaele Bonanni