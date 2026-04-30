La crisi energetica resta al centro delle preoccupazioni dei leader mondiali, con il prezzo del petrolio in perenne rialzo a causa dello stallo dei negoziati tra Usa e Iran e dopo l’uscita degli Emirati Arabi dall’Opec. Il Wti è salito del 5,35%, con un costo maggiore di 105 dollari, mentre il Brent è a quota 120 dollari (+5,7%). Il gas schizza, con il prezzo che è salito del 7.5% e punta i 47 euro al megawattora.

Scorte a picco

Le previsioni sul petrolio sono tutt’altro che positive: Goldman Sachs, ad esempio, ha appena rialzato le sue stime sui prezzi per la chiusura di Hormuz e i marcati cali delle scorte. Adesso, il prezzo medio del Brent è di 100 dollari nel trimestre in corso e di 90 dollari nel quarto. Gli analisti, hanno affermato che le scorte globali stanno diminuendo a un ritmo record a causa delle perdite di offerta pari a 14,5 milioni di barili al giorno, con un deficit previsto di 9,6 milioni di barili al giorno nel trimestre corrente.I prezzi della benzina negli Stati Uniti, hanno toccato nuovi record, portandosi al prezzo di 4,23 dollari al gallone. Si tratta del picco massimo dell’anno fino ad ora, oltre ad essere un prezzo che non veniva raggiunto dall’agosto del 2022.

La situazione nel nostro Paese

In Italia, è ancora in lieve rialzo il prezzo della benzina, mentre è in lieve calo quello del gasolio. Quotazioni invece quasi ferme per la verde e in calo per il diesel. Ma la notizia più importante, è il maxi taglio deciso da Eni sul prezzo del gasolio alla pompa: sette centesimi e mezzo da oggi, una decisione che arriva dopo la riunione della Commissione di allerta rapida sui prezzi di ieri al ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel corso della quale lo stesso ministero ha indicato che i prezzi del diesel alla pompa sarebbero potuti scendere di sei centesimi. Per Ip, si registra invece un ribasso di tre centesimi sulla benzina. Per Q8 -2 sulla verde. Per Tamoil -2 sul diesel.

I prezzi di oggi

Questi, i prezzi medi di questa mattina: benzina self service sulla rete stradale a 1,743 euro al litro (+3 millesimi rispetto a ieri), gasolio a 2,056 euro al litro (-1 millesimo). Il Gpl è invece a 0,795 euro al litro (invariato), il metano a 1,577 euro al kg (invariato). In autostrada, la benzina self è a 1,797 euro (+4), il diesel a 2,115 euro (-3), il Gpl a 0,900 euro (invariato) e il metano a 1,597 euro (+3).

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini