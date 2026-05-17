Donald Trump arriva a Pechino accompagnato da una delegazione di imprenditori del settore tech per definire nuove strategie commerciali con la Cina. La rappresentanza dei manager del settore chiave, rappresenta il cuore della mission che avviene in un contesto difficile per i rapporti di bilancia commerciale tra Usa e Cina, con l’amministrazione Trump impegnata a negoziare accordi per la gestione dell’imponente flusso di beni sensibili tra le due maggiori economie mondiali. Ovviamente i punti di discussione sul tavolo dell’incontro sono molteplici: non solo tech ma anche dazi, Iran e Taiwan.

Ma proviamo a domandarci quanto il made in China pesi per l’Europa e quanto la produzione interna del vecchio continente arranca, mentre i prodotti cinesi ne inondano il mercato. L’aumento della concorrenza cinese in Europa è una tendenza che si intensifica a causa delle tensioni commerciali globali. Sebbene una maggiore concorrenza cinese possa attenuare l’impatto dell’inflazione e della crescita del PIL nell’Eurozona, è anche probabile che aggravi i problemi nei settori chiave. Con l’economia interna cinese in calo e le crescenti barriere all’ingresso nel mercato americano, in Europa crescono le preoccupazioni per la crescente concorrenza cinese a basso costo nel nostro mercato interno. Sebbene ciò possa comportare guadagni di efficienza da una prospettiva economica globale, l’impatto sui mercati del lavoro locali, sui settori industriali chiave e sull’autonomia strategica rappresenta un fattore negativo per i decisori politici europei.

Con l’adesione della Cina all’Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001 al 2010, la quota di mercato della Cina è aumentata. Negli Stati Uniti, questo fenomeno è diventato noto come shock cinese, mentre le esportazioni verso l’Europa sono aumentate in percentuale sul settore manifatturiero europeo, sostanzialmente incrementando la dipendenza dell’Europa rafforzando la concorrenza sul mercato interno europeo. Se effettivamente la guerra commerciale sta portando a un afflusso di beni cinesi nel mercato europeo, probabilmente assisteremo a un’accelerazione di una tendenza.

Una delle ragioni principali dell’accelerazione delle esportazioni verso l’Europa è la cosiddetta sovraccapacità produttiva dell’industria cinese, che si verifica a seguito di ingenti investimenti in capacità produttiva per i settori chiave. Ciò ha portato a un’involuzione, un termine coniato in Cina per descrivere la sovraccapacità produttiva e la conseguente concorrenza interna, le pressioni deflazionistiche e le condizioni spietate del mercato del lavoro. Questo fenomeno è riscontrabile in settori come l’industria automobilistica, l’industria chimica e i prodotti minerali non metalliferi. Tuttavia, anche i macchinari elettrici e l’elettronica ora risentono maggiormente del calo dell’utilizzo della capacità produttiva rispetto alla fine del 2019. L’interpretazione del termine “sovracapacità produttiva”, tuttavia, rimane controversa, con alcuni osservatori che suggeriscono che la sovraccapacità produttiva sia un tentativo ben preciso di conquistare quote di mercato globali.

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Luca D'Alessio