L’ennesima tragedia sportiva che ha colpito la Nazionale di calcio, ha avuto conseguenze drastiche ai vertici della dirigenza azzurra. Come prevedibile, si è dimesso Gabriele Gravina da presidente della FIGC e, insieme a lui, anche Gigi Buffon da capo delegazione. Non è ancora ufficiale, ma sembra essere la strada che prenderà anche l’ancora in carica CT, Gennaro Gattuso. Chi prenderà il suo posto?

Antonio Conte

E’ uno dei nomi più caldi sulla tavola degli indiziati. Già alla guida della Nazionale dal 2014 al 2016, è ricordato per averci portato fino ai rigori dei quarti di finale degli Europei del 2016 contro la Germania, con un gruppo non tra i più forti della storia azzurra. In questo delicato momento storico, sarebbe forse la scelta migliore puntare su qualcuno che già conosca l’ambiente e che, nonostante non abbia portato trofei, abbia fatto comunque bene da CT. L’unico nodo, è il contratto che lo vede attualmente legato al Napoli. Ma occhio alle sorprese: il tecnico leccese non è solito rimanere per più di due anni nella stessa squadra. Possibilità di diventare nuovo CT: 20%.

Massimiliano Allegri

Quasi sullo stesso piano del suo collega, c’è Massimiliano Allegri. Anche lui legato a un club, è attualmente l’allenatore del Milan. E se per Conte sembra esserci uno spiraglio di addio ai partenopei a fine stagione, ciò risulta più difficile per il tecnico livornese, al primo anno della sua nuova avventura in rossonero e all’inizio di un progetto pluriennale. Per Allegri, però, allenare la Nazionale sarebbe il coronamento di una carriera che lo ha visto trionfare molte volte con i club e, se dovesse arrivare la chiamata per la panchina azzurra, potrebbe quantomeno rifletterci. Possibilità di diventare nuovo CT: 20%.

Carlo Ancelotti

Più un sogno che una vera e propria pista. L’ex allenatore di Milan e Napoli è attualmente il CT del Brasile, con il quale sta per affrontare un Mondiale, e sembrerebbe proprio essere contento di ricoprire questo incarico. Una figura esperta come la sua, però, sarebbe indubbiamente la scelta migliore per risollevare le sorti del calcio italiano, ormai ai minimi storici. E chissà che a Mondiale terminato non gli venga la saudade di casa e accetti di provare a risollevare il nostro calcio… Possibilità di diventare nuovo CT: 20%.

Silvio Baldini

Soluzione interna come si usava fare una volta (vedi Bearzot e Vicini). Potrebbe essere il nome giusto per valorizzare al meglio i giovani talenti, che da CT dell’Under 21 conosce molto bene, ma anche una soluzione ad interim in attesa del nuovo presidente federale che verrà eletto il 22 giugno se Gattuso non dovesse accettare di restare per le amichevoli del prossimo giugno. Possibilità di diventare nuovo CT: 15%.

Gennaro Gattuso

Aveva detto che si sarebbe dimesso in caso di mancata qualificazione ai Mondiali, ed effettivamente non ci è riuscito. Certo alla lotteria dei calci di rigore, ma la stampa lo ha protetto e ha ritenuto più responsabile Spalletti che un CT che ha allenato per soli 7 mesi. La piazza chiede un reset totale ma qualche chance di restare potrebbe averla. Possibilità di restare CT: 5%.

Roberto Mancini

Più indietro rispetto ai primi due, c’è Roberto Mancini. Il tecnico marchigiano è stato, da CT, campione d’Europa con gli Azzurri agli Europei del 2021. Dunque, ai fatti, è il primo e finora unico allenatore ad aver fatto vincere un titolo alla Nazionale dopo Marcello Lippi ai Mondiali del 2006. A livello di gradimento, parte leggermente indietro rispetto a Conte e Allegri, ma a livello di fattibilità non dovrebbe essere difficile per lui lasciare l’Arabia Saudita per la Nazionale, seppur attualmente legato a un contratto plurimilionario. Possibilità di diventare nuovo CT: 5%.

Josè Mourinho

Anche questa, più una suggestione che un’idea. Il tecnico portoghese è uno degli allenatori più vincenti della storia: per lui, 26 titoli conquistati con i club. Amato da tutti i tifosi delle squadre dove ha fatto tappa, è un nome che quando si fa non può che accendere subito l’entusiasmo. Non ha mai allenato una Nazionale e anche per lui allenarne una sarebbe il coronamento di una carriera irripetibile. Ovviamente, dipendesse da lui, aspetterebbe il suo Portogallo, ma i buoni rapporti che ha con il nostro Paese (ha allenato e vinto con Inter e Roma) lo farebbero comunque riflettere in caso di chiamata. La panchina azzurra, però, è prioritaria per chi è italiano di nascita. Possibilità di diventare nuovo CT: 5%.

Pepe Guardiola

Se ne è parlato, è stato fatto il suo nome ma più come sogno che come realtà. Non è in uscita dal Manchester City e guadagna effettivamente troppo. Possibilità di diventare nuovo CT: 5%.

Altri

Cannavaro, Sarri, Inzaghi. Sono tanti i nomi in circolazione, difficile prevedere chi sarà senza sapere le intenzioni del prossimo presidente della Figc. Possibilità per gli altri: 5%.

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Riccardo Tombolini