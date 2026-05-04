Roma farà da cornice all’ultimo torneo di tennis ATP Masters 1000 su terra della stagione, gli Internazionali d’Italia 2026. Il torneo della capitale sarà l’ultimo prima di quello clou di questa fase della stagione, ovvero il Roland Garros. E così, Jannik Sinner torna a giocare davanti al suo pubblico per la prima volta dopo il successo nelle ATP Finals 2025 di Torino, e lo fa da numero 1 al mondo, dopo aver riconquistato la vetta del ranking singolare battendo Carlos Alcaraz (che non sarà a Roma) nella finale di Montecarlo Masters. L’azzurro debutterà al secondo turno, in quanto testa di serie numero 1 del seeding. Sul suo cammino, lo attenderà uno tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen. Possibile derby con Berrettini al terzo turno.

Italiani nel tabellone principale degli Internazionali di Roma 2026

Di seguito, l’elenco delle partite dei tennisti italiani presenti nel tabellone del singolare maschile degli Internazionali di Roma 2026.

Primo turno

. Matteo Berrettini – Alexei Popyrin

. Lorenzo Sonego – Ignacio Buse

. Mattia Bellucci – Roman Andres Burruchaga

. Luca Nardi (WC) – (Q)

. Francesco Maestrelli (WC) – Roberto Bautista Agut

. Gianluca Cadenasso (WC) – Thiago Agustin Tirante

. Matteo Arnaldi (WC) – Jaume Munar

. Federico Cinà (WC) – Alexander Blockx

Secondo turno

. Jannik Sinner (1) – Sebastian Ofner/Alex Michelsen

. Lorenzo Musetti (8) – (Q)/Giovanni Mpetshi Perricard

. Flavio Cobolli (10) – Zizou Bergs/Terence Atmane

. Luciano Darderi (18) – Hubert Hurkacz/Yannick Hanfmann

Gli italiani presenti al tabellone principale dell‘ATP Masters 1000 di Roma sono dunque dodici: sette qualificati di diritto più cinque wild card.

Gli altri possibili avversari di Sinner

Preventivato che al secondo turno il numero uno al mondo potrebbe incontrare uno tra Ofner e Michelsen, andando avanti fino ad un’ipotetica finale, ecco i possibili incroci di Sinner.

Terzo turno: Mensik/Berrettini/Popyrin

Ottavi di finale: Fils/Tiafoe/Sonego

Quarti di finale: Rublev/Shelton/Davidovich

Semifinale: FAA/Medvedev/Cobolli

Finale: Zverev/Djokovic/Musetti

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Riccardo Tombolini