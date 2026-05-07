Dopo il ritorno in Serie A, il Venezia ha annunciato la conclusione di un’importante investimento di minoranza guidato da Francesca Bodie e dal padre Tim Leiweke, due tra i professionisti più riconosciuti a livello internazionale nel settore dello sport, dello spettacolo e dello sviluppo immobiliare. Bodie, diventa così la prima presidente donna della storia del club veneto.

Chi è Francesca Bodie

La manager, prende il posto di Duncan Niederauer, che rimarrà comunque socio minoritario del gruppo neo proprietario del Venezia. La società sportiva, descrive Bodie come come “una dirigente specializzata in management sportivo e sviluppo immobiliare, con una profonda esperienza nella crescita di brand globali e nella realizzazione di esperienze memorabili per i tifosi“. La nuova presidente dei lagunari, è sta tra i principali artefici di alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali e commerciali nel mondo dello sport, tra cui lo sviluppo di stadi in alcune delle principali città del mondo. Bodie, ha dichiarato che la scelta di essere la nuova rappresentante del club è stata dettata dall’amore della città di Venezia e delle sue persone. La neo presidente ha poi rassicurato: “Ci impegneremo ad onorare la grande storia e l’identità unica del Venezia e a dare vita a un progetto che ci renderà una delle squadre di riferimento del calcio italiano“.

Tim Leiweke co-presidente

Tim Leiweke, è il nuovo co-presidente del Venezia insieme a Rob Hamwee. In una nota del club, si legge che “il manager è una delle figure più influenti nel mondo dello sport a livello globale“. Leiweke, ha inoltre avviato lo sviluppo di alcuni degli impianti sportivi e di spettacolo di maggior successo al mondo, oltre ad avere un passato di successo alla guida di diverse squadre che hanno conquistato numerosi titoli nella Major League Soccer (Mls), nella National Bastektball Association (Nba) e nella National Hockey League (Nhl). Lo stesso Leiweke ha commentato: “Il Venezia è una squadra iconica, con una storia centenaria, basata sulla città più bella del mondo, e ci impegneremo con determinazione per eccellere e rafforzare così la tradizione di questo Club iconico“.

I precedenti

In Serie A ci sono due precedenti, ed entrambi riguardano la Roma. Infatti la vedova di Dino Viola, Flora, è stata presidente dalla morte del marito, avvenuta il 19 gennaio 1991, fino al 24 maggio dello stesso anno quando si formalizzò il passaggio di proprietà a Giuseppe Ciarrapico. La seconda è stata Rosella Sensi che dal 28 agosto 2008 al giugno 2011 ha ricoperto la carica subentrando al padre Franco.

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Riccardo Tombolini