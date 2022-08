Il turismo lento, quella straordinaria opportunità per ammirare , riflettere , meditare e ritrovare se stessi. Incoraggiato anche da Papa Francesco, c’è chi lo fa per Fede o chi, appunto, per mero turismo Negli ultimi anni i cammini sono diventati il centro di questa tendenza . L’Italia, da Sud a Nord, offre tante opportunità; una varietà di percorsi per tutti. Ci sono quelli brevi, come il Cammino di San Francesco da Paola, e ci sono quelli un po’ più lunghi come quello di San Francesco d’Assisi. E poi c’è il progetto del Cammino di Sant’Antonio; dalla Sicilia a Padova un cammino di oltre 1200 km per rivivere il percorso fatto dal Santo nel 1221. Sono itinerari da raccontare che offrono storie da scoprire. Lo farà Padre Enzo Fortunato che dal 15 agosto insieme a Giulia Nannini condurrà “In Cammino”. Il format, trasmesso ogni lunedì su Rai 3 alle 15:05, mostrerà la bellezza della natura e l’importanza di camminare e vivere in armonia con madre terra e l’ambiente che ci circonda sempre più martoriato dal vivere frenetico quotidiano. C’è la necessità di fermarsi a riflettere sul doveroso rispetto che dobbiamo all’ambiente, questo programma offre un’importante possibilità.







Antonio Modaffari