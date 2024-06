In Russia, si sa, la meritocrazia vige ancor più rispetto ad altri paesi. Tanto che il presidente Vladimir Putin oggi ha deciso di nominare come viceministro della Difesa la nipote. Il capo del Cremlino, infatti, ha scelto Anna Tsivileva che, come riporta Meduza, sarebbe la nipote di secondo grado di Putin stesso.

Prima di nominare Tsivileva, Putin ha destituito quattro vice ministri: Nikolai Pankov, Tatyana Shevtsova, Pavel Popov e Ruslan Tsalikov. E insieme alla nipote, ha scelto anche Oleg Savelyev e Pavel Fradkov e il primo vice ministro Leonid Gornin, secondo quanto riportato dalle agenzie russe Tass e Interfax. La Federazione Russa, quindi, avrà 12 viceministri della Difesa, rispetto ai 10 precedenti.

Chi è la nipote di Putin, nominata viceministra della Difesa

Anna Tsivileva era descritta due anni fa, dall’agenzia Agentstvo, come la “figlia di un cugino di Putin“. Sposata con il ministro dell’Energia russo Sergey Tsivilev, già governatore della regione di Kemerovo, Tsivileva è a capo di un fondo statale che sostiene i militari russi che combattono nella guerra in Ucraina. La donna è una miliardaria e proprietaria di una grande azienda carbonifera, la Kolmar. La società dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina sui è trasferita dalla Svizzera a Dubai per aggirare le sanzioni ai danni di Mosca. La sua famiglia ha il controllo di un’attività turistica nella lcoalità sciistica di Sheregesh

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani