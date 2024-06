Stefania Craxi e Marco Bassetti hanno passato un pomeriggio di terrore. Ieri lo yacht di 22 metri su cui erano a bordo ha preso fuoco ed è affondato verso l’isola d’Elba. La 64enne parlamentare milanese di Forza Italia, figlia dell’ex segretario socialista Bettino, insieme al marito e al comandante si sono calati in mare sullo zatterino di salvataggio e hanno atteso i soccorsi della guardia costiera.

Marco Bassetti e Stefania Craxi, l’incendio dello yacht

I tre sono stati portati in salvo dalla Capitaneria di Portoferrario. Le cause dell’incendio dello yacht sono ancora da chiarire, forse un malfunzionamento o un guasto tecnico, per la barca che era diretta all’isola d’Elba dopo una tappa all’isola del Giglio. Lo yacht ha preso fuoco e poi è colato a picco.

Chi è Marco Bassetti, marito di Stefania Craxi

Marco Bassetti è tra gli imprenditori italiani più importanti ed è sposato con Stefania Craxi da cui ha avuto due figlie, Benedetta e Anita. Bassetti ha 62 anni ed è originario di Varese, e attualmente è il Ceo di Banijay Entertainment. In passato ha lavorato come produttore esecutivo per Rete4 e Mediaset, per poi fondare le società di produzione “La Italiana Produzioni” e “Aran”.

Nel 1997 decide di fondare Endemol Italia, dove ricopre diversi ruoli dal Managing Director e Presidente della società, fino al 2012. Endemol è la casa che ha prodotto famose trasmissioni, dal Grande Fratello ad Affari tuoi, passando per il Chi vuol essere Milionario.

