Marina Pigliapoco sarà sul Palco del teatro Ariston stasera, per la terza serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo. La carabiniera lo scorso ottobre ha salvato una donna dal suicidio: voleva gettarsi nel vuoto da un ponte tibetano. Pigliapoco per il suo gesto è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La motivazione: “Per il coraggio e la sensibilità dimostrate nell’esercizio delle sue funzioni”.

Pigliapoco, 26 anni, è originaria di Osimo nelle Marche. È carabiniera in servizio presso la Stazione dell’Arma di San Vito di Cadore, in provincia di Belluno in Veneto. La mattina dello scorso 4 ottobre si era recata nelle vicinanze di un ponte tibetano a Perarolo. Un ponte che unisce i due lati di un profondo canalone, circa 80 metri di baratro. Era stata allertata dalla centrale operativa per una segnalazione: una persona che aveva scavalcato la ringhiera per gettarsi nel vuoto.

La donna era una madre di tre figli. Forse in difficoltà economiche. Aveva detto alla carabiniera di non avvicinarsi. Pigliapoco ha seguito delle direttive, minime, poi ha improvvisato, cercando di entrare in sintonia. Percorsa una parte del ponte la carabiniera si è seduta a distanza iniziando a dialogare con la donna. Circa tre ore di conversazione. Alla fine del confronto la donna ha desistito dal suo intento di gettarsi e ha abbracciato la carabiniera.

“L’immagine che ho avuto davanti agli occhi per tutto il tempo è di lei che volava giù e di me che non riuscivo a fermarla. Non avrei potuto far niente se si fosse lasciata andare. Non potevo aggrapparmi o prenderla in alcuna maniera. Avrei dovuto scavalcare la rete del ponte e non era un’operazione da poter fare in sicurezza, prima di tutto, e poi velocemente. L’immaginazione andava alla figura di lei che cadeva nel vuoto, mentre io non riuscivo a far niente. Riuscivo a scacciare quell’immagine solo pensando di riabbracciarla alla fine…”, ha raccontato a Il Corriere Veneto.

Ad annunciare la partecipazione della militare Claudio Fasulo, il vicedirettore di Rai1, in conferenza stampa.

