Si chiamano Michele Matera e Federica Ferracuti, ma entrambi saliranno sul palco del Teatro Ariston con i loro nomi d’arte. Highsnob e Hu sono la ‘coppia a sorpresa’ di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo, tra i 26 big in gara con la loro “Abbi cura di te”.

Rapper di Avellino lui, cantautrice di Fermo lei, si autodefiniscono “outsider” di questo Festival, ma con tutta la voglia e l’intenzione di stupire il pubblico.

Due store lontanissime, quelle di Michele e Federica. Highsnob ha 37 anni e arrivata dalla scena rap underground dopo un passato non facile: “Lavoravo in un cantiere a Spezia, a 27 anni me ne sono andato a Milano e tutti mi dicevano che alla mia età era troppo tardi per avere successo. Poi sono arrivati, da indipendenti, i primi dischi d’oro”. Il suo nome d’arte è ispirato a “Highsnobity”, nome di una celebre rivista di moda.

Ma nel passato del rapper anche problemi con la depressione, un intervento chirurgico legato ad alcuni disturbi del comportamento alimentare causati dal bipolarismo, “la natura di molti miei problemi” che gli è stato diagnosticato dieci anni fa. Per Highsnob anche un breve trascorso in carcere nel 2007, nel penitenziario di San Vittore: “Fui coinvolto in una rissa scoppiata per stupidaggini tra ragazzini. Non ne vado fiero. Rimasi dentro tre giorni”.

Prima di iniziare la sua carriera da solista, Matera ha fatto parte del duo Bushwaka con Samuel Heron. Un duo scoperto da Fedez, con cui il rapper è finito in tribunale: ha dovuto infatti pagare un risarcimento per aver violato la clausola di riservatezza inclusa nel contratto dopo lo scioglimento del duo.

Nei giorni precedenti Sanremo anche una polemica con rapper ed ex amico Junior Cally: quest’ultimo ha pubblicato su YouTube un brano “Caro Mike” con cui attacca senza mezzi termini Highsnob accusandolo di aver ‘rubato’ proprio il brano che porterà a Sanremo quest’anno. Accuse respinte dall’entourage del rapper, che le ha definite “prive di fondamento e diffamatorie”.

Federica Ferracuti, cantante classe 1994 che salirà sul palco dell’Ariston con Highsnob, è invece una vecchia conoscenza di Sanremo. Era stata infatti tra le protagoniste di AmaSanremo, format del 2020 che la portò a partecipare come nuova proposta all’edizione 2021 del Festival. La produttrice e polistrumentista marchigiana quest’estate è stata in tour con Emma Marrone: “Dopo la mia famiglia è stata la prima cui ho scritto quando mi hanno presa. Il tour con lei mi ha cambiato sia come persona che come artista: lei è sempre vera“.

Quanto alla loro collaborazione, l’incontro tra i due nasce quasi per caso. Highsnob la vede a Sanremo Giovani e le fa i complimenti su Instagram: da lì parte uno scambio di messaggi e un rapporto che si concretizza nel brano che quest’anno porteranno sul palco dell’Ariston.

