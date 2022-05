Dopo 2 anni senza pubblico, torna il Concertone del primo maggio in piazza San Giovanni a Roma (con l’obbligo di indossare la mascherina in caso di assembramento). Giunto alla sua 33esima edizione, il concertone sarà trasmesso in diretta su Rai 3 dalle ore 15.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00. L’intero evento sarà disponibile anche su Rai Play, sia in diretta che on demand. L’evento è promosso da CGIL, CISL e UIL. Lo slogan di quest’anno è “Al lavoro per la pace”, confrontarsi sul presente per affrontare il futuro con responsabilità, visione e speranza.

Il Concertone 2022 sarà presentato per il quinto anno consecutivo da Ambra Angiolini e si svilupperà come una sorta di racconto collettivo. Sul palco si alterneranno numerosi artisti. Ecco i nomi in ordine di uscita: Marco Mengoni, GO_A (la band che ha rappresentato l’Ucraina ad Eurovision Song Contest 2021), Carmen Consoli, Ariete, La Rappresentante di Lista, Luché, Coez, Venerus, Mace feat. Rkomi, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele, Psicologi, Rancore, Mara Sattei, Willie Peyote, Bresh, Tommaso Paradiso, Rkomi, Ornella Vanoni, Rovere, Fabrizio Moro, L’orchestraccia, Sinkro, Enrico Ruggeri, Deddy e Caffellatte, Clementino, Mobrici, Coma_Cose, Max Pezzali, Fasma, Bigmama, Mecna, Le Vibrazioni, Claver Gold, Luca Barbarossa e Extraliscio, Angelina Mango, Hu, Mr. Rain, Bandabardò & Cisco, VV. Inoltre per la prima volta al Concertone ci saranno gli artisti di Notre Dame De Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo, con una performance speciale che celebra vent’anni di successi.

Nel pomeriggio, sul grande palco di Piazza San Giovanni, si esibiranno anche i 3 vincitori di 1MNEXT 2022, il contest del Concerto del Primo Maggio che ogni anno premia le migliori 3 proposte emergenti (quest’anno Giorgieness, Mille e Mira). Il vincitore assoluto del contest sarà proclamato durante il Concertone.

Porteranno sul palco del Concertone i loro contribuiti il divulgatore scientifico Barbascura X, la giornalista Francesca Barra e l’attore Claudio Santamaria, la giornalista Giovanna Botteri, l’attore e regista Marco Paolini, il giornalista Riccardo Iacona, lo scrittore Stefano Massini e il comico e conduttore televisivo Valerio Lundini.

