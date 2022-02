Era da poco uscito di casa quando è stato ucciso. È successo all’alba, ad Acilia, frazione a sud di Roma capitale. Niente da fare per i soccorsi del 118 allertati e intervenuti sul luogo del delitto con ambulanza e automedica. Sul posto sono intervenuti per i rilievi del caso i carabinieri. Al momento la dinamica dell’accaduto risulta ancora confusa.

La vittima dell’agguato era da poco uscita dalla casa dove viveva in via Alberto Galli, al civico numero 5, a San Giorgio di Acilia. Il raid non gli ha lasciato scampo. A far scattare l’allarme i residenti del posto che hanno sentito la raffica di colpi e avvertito il numero unico per le emergenze. L’uomo aveva 47 anni e a quanto risulta al momento non aveva alcun precedente penale. Si chiamava Paolo Corelli.

Almeno quattro i colpi di pistola, sentiti dai residenti del quartiere, secondo quanto riporta Roma Today. Erano le 6:00 del mattino circa quando si è consumato l’agguato. La strada del sanguinoso raid è stata chiusa. Non è escluso che il killer o i killer siano arrivati e fuggiti a bordo di una moto.

I militari della compagnia di Ostia stanno sentendo i testimoni e recuperando i bossoli esplosi e lasciati sul selciato dopo l’agguato. Al vaglio delle forze dell’ordine la possibilità di acquisire e analizzare le immagini delle telecamere della zona per ricostruire la dinamica del delitto. Al momento non si esclude nessuna pista.

