Il Super Bowl che andrà in scena stanotte sarà il più caro della storia. Al SoFi Stadium si affronteranno i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals. L’Arena che lo ospiterà risulta essere la più costosa del pianeta: circa 5,5 miliardi di dollari per costruirla spesi dal proprietario dei Rams, l’imprenditore immobiliare Stan Kroenke. È stata inaugurata nel 2020. Nessuna restrizione covid, tranne l’obbligo di mascherina e la prova di vaccinazione o tampone negativo. Il biglietto più caro intorno ai 70mila dollari, quello più economico intorno ai 4.500.

La finale si terrà nella notte tra il 13 e il 14 febbraio al SoFi Stadium di Inglewood, nella contea di Los Angeles in California. Il via alle 00:30 italiane. L’Half-Time Show dovrebbe tenersi tra le 2:00 e le 2:30 di notte. Sarà visibile in Italia su Rai1, che trasmetterà il match in chiaro, e sulla piattaforma streaming Rai Play con la telecronaca di Vezio Orazi e dell’ex giocatore di football americano Brock Olivo.

Su Dazn, servizio streaming a pagamento, la diretta partirà alle 23:55 di domenica; in studio Marco Russo con gli ospiti Borja Valero, ex calciatore di Fiorentina e Inter, l’ex giocatore dell’Nfl Giorgio Ravecchio, Matteo Pella e Federico Pasquini. La telecronaca dal SoFi Stadium sarà affidata a Matteo Gandini e Roberto Gotta. Altra opzione è l’abbonamento dedicato Super Bowl LVI del servizio streaming NFL GamePass al costo di 0,99 dollari.

La gara: i Rams hanno vinto il Super Bowl nel 2000 e sono pieni di star; i Bengals non arrivavano ai playoff da 31 anni. I padroni di casa sono i grandi favoriti. Sei degli ultimi dieci Super Bowl sono stati vinti dagli “underdog”: all’inizio della stagione nessuno scommetteva sui Bengals. Chi lo ha fatto, ha fatto jackpot: a inizio stagione la quota per un approdo in finale era data 125 a 1.

Spettacolo nello spettacolo, come di consueto, l’half-time show con Eminem, Snoop Dogg, Mary J Blidge, Kendrick Lamar e Dr Dre. Star del rap e dell’R&B, 43 Grammy in totale. Si stima che davanti agli schermi ci saranno almeno 100 milioni di americani per quello che è definito il “the Greatest Show on Earth”.

