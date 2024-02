Giovanni Crozza Signoris è un attore italiano figlio di Maurizio Crozza e dell’attrice Carla Signoris. Nato il 13 luglio 1998 Giovanni Crozza Signoris ha già recitato in diverse opere per il teatro, il cinema e la televisione.

Gli esordi di Giovanni Crozza Signoris a Crozza Live

Giovanni Crozza Signoris ha conseguito il diploma in recitazione presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma nel triennio 2018-2020. Inoltre, ha studiato Filosofia all’Università degli Studi di Genova.

Ha esordito in televisione nel 2010 all’interno del programmaCrozza Live. Ha preso parte a diversi progetti cinematografici e televisivi interessanti come Il traditore, diretto da Marco Bellocchio, Come quando fuori piove di Fabio del Greco e Zero, una serie tv del 2021 di Paola Randi disponibile sulla piattaforma streaming Netflix.

Il suo ruolo in Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia

Nel 2023 è stato scelto per interpretare il ruolo di Carlin Repetto, un rivoluzionario che lavora come camallo al porto di Genova, per l’opera televisiva Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia in onda sulle reti Rai.

Giovanni Crozza Signoris è il figlio del comico Maurizio Crozza e dell’attrice Carla Signoris. Dai suoi genitori ha ereditato la passione per la recitazione e lo spettacolo. Della sua vita privata si conosce poco ma spesso ha postato sui social diverse foto in intimità con una ragazza, sua probabile fidanzata.

