L’ondata di caldo eccezionale che ha colpito l’Italia negli ultimi giorni sta per concludersi. Il picco di calore è stato avvertito ieri, in coincidenza con il Solstizio, quando l’anticiclone africano Minosse ha sconvolto la Penisola con temperature fino a 43°C al Centro-Sud e una forte afa al Nord. Come visibile da numerosi scatti, molte città italiane hanno sperimentato l’effetto ‘cappa’, ma è indicato per oggi venerdì 21 giugno l’ultimo giorno di sofferenza. La canicola colpirà duramente il Sud, in particolare Puglia, Campania e Sicilia, con temperature di 41°C a Taranto, Benevento, Caserta e Foggia, e tra 39-40°C a Siracusa e Caltanissetta. Anche a Roma le temperature si stanno mantenendo su livelli altissimi, mentre al Nord sono attesi temporali intensi che porteranno un po’ di sollievo.

Attesa per il weekend

Durante il weekend la situazione è destinata a cambiare: l’anticiclone Minosse sarà sconfitto da un fronte di aria più fresca proveniente dal Nord Europa, portando frequenti acquazzoni soprattutto da domenica in poi e per gran parte della prossima settimana, con un graduale calo delle temperature. L’ultima settimana di giugno sarà poi caratterizzata da un clima instabile, con prevalenza di sole al mattino e forti temporali nel pomeriggio nelle regioni del Centro-Nord.

Un clochard muore a Roma per il troppo caldo

Intanto a Roma si è registrata la morte di un senzatetto probabilmente dovuta all’eccessivo caldo. Il suo corpo è stato trovato senza vita in via del Viminale (nei pressi della Stazione Termini dove secondo il monitoraggio delle telecamere ad infrarossi di Greenpeace, sono stati raggiunti i 56° percepiti), dove ieri mattina intono alle 13 alcuni passanti hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine dopo aver visto il cadavere dell’uomo accasciato a terra. Aveva 63 anni , era clochard di nazionalità senegalese inutilmente soccorso dai carabinieri e i sanitari del 118.

