Entrata in una clinica privata per una semplice isterectomia, è morta durante il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Saranno le indagini della procura a far luce sul decesso di Iolanda Gentile, 51enne madre di quattro figli e insegnante di matematica al liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata.

Quello avvenuto nelle scorse ore doveva essere un intervento di routine. Ma l’asportazione dell’utero si è trasformato, invece, in una tragedia. Qualcosa è andato storto nella sala operatoria della Clinica Santa Maria la Bruna, che si trova a Torre del Greco. Le condizioni della donna si sono aggravate ed è stato necessario il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale stabiese dove però la 50enne è arrivata già cadavere in seguito a un arresto cardiaco.

La famiglia, sconvolta da quanto accaduto, ha presentato denuncia alla polizia. Saranno ora le indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, guidata da Nunzio Fragliasso, ad accertare eventuali responsabilità dei sanitari. Disposto l’esame autoptico sul corpo della 50enne per cristallizzare le cause del decesso. Gli agenti del commissariato di polizia di Castellammare, come da prassi, hanno sequestrato le cartelle cliniche.

Una notizia che ha scosso la comunità torrese e la scuola dove la professoressa Gentile insegnava. Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore si stanno susseguendo sui social.

