Scaricato in strada, senza soccorsi, dopo aver subito l’amputazione di un braccio. È gravissimo quanto accaduto dopo un incidente sul lavoro oggi pomeriggio in provincia di Latina, presso Borgo Santa Maria, dove un lavoratore indiano trentenne addetto al taglio del fieno ha perso un braccio dopo un incidente.

La foto dell’arto staccato

Il macchinario con cui stava lavorando gli ha portato via l’arto, e causato altre gravi fratture oltre alla lacerazione delle gambe. È La Flai Cgil a denunciare la notizia, con la segreteria generale di Frosinone-Latina, che punta i riflettori sul comportamento de suoi datori di lavoro: invece di soccorrerlo è stato scaricato come “un sacco dei rifiuti in prossimità della sua abitazione”. “Sono stata contattata da un lavoratore che mi ha inviato la foto di un arto staccato – ha detto Hardeep Kaur, segretaria generale Flai Cgil Frosinone-Latina. Spiegandomi che si trattava di un incidente avvenuto a un compagno di lavoro, che in condizioni disperate è stato scaricato in strada da un pullmino 9 posti”.

“Questo è caporalato”

L’uomo, dopo la denuncia dei compagni di lavoro, è stato accompagnato in elisoccorso a Roma. “Il suo collega mi ha spiegato che si trattava di un incidente avvenuto a un compagno di lavoro, che in condizioni disperate è stato scaricato in strada da un pullmino 9 posti”, ha concluso Kaur. Tra i primi commenti politici, quello di Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva e membro della commissione antimafia: “Questo è caporalato. Presentero’ una interrogazione parlamentare e chiederò la convocazione della commissione antimafia perché questa é mafia. In Italia non puo’ esserci spazio per nessuna forma di oppressione e schiavitù”, riferendosi al lavoratore ferito e sfruttato.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco