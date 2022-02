Mahmood e Blanco sono fidanzati? Protagonisti assoluti del Festival di Sanremo, edizione 2022, la 72esima della kermesse. Hanno vinto, come prevedevano i pronostici e i bookmakers con Brividi. Davanti a Elisa con O forse sei tu e a Gianni Morandi con Aprite tutte le porte. I due in queste ore sono al centro di attenzione dei media e dei social network e del gossip. E in tanti in queste ore, forse per via del testo di Brividi, si chiedono: sono fidanzati?

Blanco è fidanzato da un anno e mezzo con Giulia Lisoli, 23 anni, diplomata all’Itis nel 2017 e frequenta il Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli” di Brescia secondo Il Corriere della Sera. Raccontano la loro relazione sui social, soprattutto lei. Erano stati visti insieme lo scorso settembre ai Seat Music Awards a Verona. “L’ho conosciuta in un momento della mia vita in cui non facevo ancora questo — aveva raccontato Blanco in un’intervista a Radio Deejay – a lei del fatto che faccio musica, delle canzoni, non frega niente”.

Mahmood ha sempre vissuto con più riservatezza la sua vita privata. “Non ho mai detto di essere gay. La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o un altro. Io sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione”, diceva a Repubblica nell’aprile scorso. Diceva di esser stato attaccato alle medie e al liceo. E di essere favorevole al ddl Zan.

Il gossip ha spesso e volentieri fatto riferimento a Lorenzo Tobia Marcucci, giovane toscano che lavora nel mondo della moda e il cui nome era già stato scritto quando nel 2019 Mahmood esplose con la vittoria al Festival di Sanremo con Soldi. Vanity Fair scrive di un ritorno di fiamma, pur ricordando che a novembre scorso il cantante diceva alla rivista: “Non mi innamoro da un sacco di tempo”. E a maggio a Verissimo confessava a maggio scorso: “Sto lavorando tanto proprio per non pensare all’amore perché non va benissimo. È un momento terribile. Sono in una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male. Faccio fatica a capire veramente le emozioni che provo in questo periodo”. Puro gossip insomma. Nessuna conferma da parte del diretto interessato.

