Manuela Moreno, giornalista e conduttrice di Tg2Post su Rai 2, ha deciso di non sposarsi più. La 58enne ha rivelato durante un’intervista a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1 che il matrimonio con il manager musicale Giacomo Maiolini, che l’aveva chiesta in sposa nell’estate del 2023, non si celebrerà. Nonostante avesse inizialmente accettato la proposta, la relazione ha preso una piega inattesa, lasciando le nozze in sospeso per la terza volta nella vita della giornalista Rai.

“Non ci siamo più trovati,” ha dichiarato Moreno a proposito della rottura con Maiolini. “Sono tornata single e sto benissimo,” ha aggiunto, ricordando la proposta di matrimonio ricevuta l’estate precedente. “Il mio ex mi chiese di sposarlo proprio nell’estate del 2023, e io accettai con convinzione. Tutto sembrava andare bene, ma poi ci siamo persi. L’estate è passata e non siamo partiti insieme. Non ci vediamo più da luglio,” ha spiegato la giornalista.

Chi è Manuela Moreno, la relazione con Giacomo Maiolini

Manuela Moreno, nota per la sua riservatezza riguardo alla vita privata, ha parlato per la prima volta del suo rapporto con il manager discografico Giacomo Maiolini, 60 anni, in una vecchia intervista. “Non vive a Roma, quindi ci vediamo soprattutto nei fine settimana”, aveva raccontato. La giornalista non ha mai avuto figli. Manuela Moreno, nata a Roma l’11 luglio 1966, è in Rai dal 1992. Inizialmente si è occupata delle rubriche Italia Sera e Prima – La cronaca prima di tutto su Rai1, per poi passare a Rai2, dove ha lavorato nella redazione Cultura e spettacolo e successivamente nella redazione esteri, dove oggi ricopre il ruolo di vice-caporedattrice. Ha trascorso diversi anni come inviata. Dal 2019 è alla conduzione di Tg2 Post.

Manuela Moreno e l’amore con Adriano Galliani

Tra le storie più famose e chiacchierate della Moreno c’è soprattutto quella con Adriano Galliani, come lui stesso confessò in un’intervista al Corriere della Sera. Anche la Moreno rivelò alcuni dettagli di quella storia: “Ero stata inviata dal Tg2 a Montecarlo per la presentazione del libro di Emilio Fede. Alla cena di gala allo Sporting, davvero noiosa, mi ritrovai seduta accanto a lui. Abbiamo riso tutta la sera, e lui iniziò a corteggiarmi. È durato circa un anno. Si mise persino a dieta, perdendo 14 chili, dai 90 iniziali fino ai 76.”

Il motivo della rottura? “L’ho visto in tv con una persona con cui non avrebbe dovuto essere. Non l’ho perdonato e l’ho mandato al diavolo. Per tre mesi mi chiamava ogni sera, cantandomi canzoni di Renato Zero. Io ascoltavo e poi lo salutavo freddamente. Una volta non mi disse che sarebbe andato in vacanza con l’ex moglie, Daniela Rosati,” spiegò Moreno. “Non era un vero tradimento, ma una bugia, e io detesto la mancanza di sincerità. Forse ero importante per lui – concluse Moreno – mi disse che ero stata l’unica donna a spingerlo a fare la dieta, ma tutto finì lì. All’epoca il mio sogno era soprattutto fare l’inviata estera in giro per il mondo.”

