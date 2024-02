Guai per Marco Tardelli. Riguarderebbe un ampliamento al Dammuso e la costruzione di una piscina l’abusivismo per cui Marco Tardelli l’ex calciatore campione del mondo 1982, andrà a giudizio per abusivismo edilizio. La vicenda è antecedente al 2022 quando lo stesso Tardelli aveva segnalato i lavori in questione perchè probabilmente poteva esserci qualcosa da sanare.

Da lì è partito il sopralluogo dei Vigili Urbani di Pantelleria e la comunicazione alla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Trapani. Marco Tardelli ha un Dammuso, tipica costruzione dell’isola, in contrada Punta Karace, dove passa l’estate insieme alla compagna Myrta Merlino. “Ci difenderemo dalle accuse ritenendo di poter chiarire dinanzi al giudice tutti i fatti contestati”.

Marco Tardelli e Myrta Merlino: un amore lungo 7 anni

Myrta Merlino e Marco Tardelli fanno coppia fissa ormai da sette anni e la loro relazione sembra procedere a gonfie vele. La giornalista che conduce Pomeriggio 5 e l’ex campione del mondo si sono conosciuti in età già adulta e hanno in programma di invecchiare insieme, anche se, l’ex allenatore, durante una recente intervista, ha detto la sua sul matrimonio. Marco Tardelli e Myrta Merlino stanno insieme da diversi anni ma, sui social, non mostrano molto della sua vita privata, anche se, la giornalista, a volte, posta romantici scatti insieme al suo compagno.

Tardelli e il matrimonio: “Non lo ritengo necessario”

Tardelli e il matrimonio: “Non lo ritengo necessario. Mi sono sposato solo da giovane con la madre di mia figlia Sara. Non sono propenso. Devo fare il nonno. Mi diverte, ma non sono ancora dentro nel ruolo. Li vado a trovare, ci parlo, sono carini, a volte un po’ cafoni, ma non sono molto identificato come nonno”.

Poi, sulla relazione con la giornalista ha detto: “Tra noi funziona alla grande e l’assicuro che non è facile. Per lei il lavoro è importante. Lo mette giustamente davanti a tutto. Per cui è difficile starle dietro. Io, al contrario, sono oggi un uomo più rilassato. Mi vedo al fianco di Myrta, ma con i miei spazi, per stare da solo e fare le cose che mi piacciono. Lavorare i campi, gli ulivi”

Giulio Pinco Caracciolo