Giorgia Meloni ha presentato il 5 ottobre una domanda di marchio sonoro all’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, per tutelarsi dalla clonazione della voce attraverso l’intelligenza artificiale. Il file dura quattro secondi e contiene la frase «Io sono Giorgia Meloni», pronunciata due volte. Al momento della notizia la richiesta risultava ancora in esame: il deposito non equivale alla registrazione definitiva. Secondo quanto riportato dall’ANSA, la domanda comprende contenuti multimediali scaricabili, attività culturali e organizzazione di manifestazioni politiche. La tutela del marchio riguarda uno specifico segno sonoro associato a prodotti e servizi. Non attribuisce automaticamente un’esclusiva sul timbro vocale della premier e non rende qualsiasi imitazione una violazione. L’eventuale utilizzo contro un deepfake dipenderà dall’esito della domanda e dalle modalità di impiego del contenuto.

In Italia la legge 132 del 2025 ha introdotto l’articolo 612-quater del codice penale. La disposizione prevede la reclusione da uno a cinque anni per chi provoca un danno ingiusto diffondendo senza consenso immagini, video o voci falsificati o alterati mediante IA, capaci di ingannare sulla loro autenticità. La pena richiede la presenza di questi elementi e non riguarda indistintamente ogni contenuto sintetico. La tutela si applica anche a chi non possiede un marchio.

La clonazione vocale viene utilizzata anche nelle truffe telefoniche. La Federal Trade Commission statunitense ha segnalato raggiri nei quali viene imitata la voce di un familiare per chiedere denaro simulando un’emergenza. Un breve audio pubblicato online può fornire materiale per l’imitazione. In caso di chiamate sospette, l’indicazione è interrompere la conversazione e ricontattare la persona al numero già conosciuto. Se è stato effettuato un pagamento, occorre avvisare subito la banca, conservare messaggi e riferimenti dell’operazione e presentare denuncia.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

© Riproduzione riservata

Piero de Cindio