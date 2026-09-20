Oggi, domenica 20 settembre, si tengono due importanti elezioni nella Germania segnata dall’eredità della divisione Est-Ovest: a Berlino, città un tempo divisa tra Est e Ovest, e nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. A Berlino si vota per il rinnovo dell’Abgeordnetenhaus, la Camera dei rappresentanti. Gli ultimi sondaggi vedono la Linke, il partito di sinistra radicale, in testa con il 21%, davanti ai cristiano-democratici della CDU al 20% e alla destra radicale di AfD al 18%. Seguono Verdi al 16%, SPD al 12% e il partito rossobruno di Sahra Wagenknecht BSW al 4%, sotto la soglia del 5%. Rispetto alle elezioni del 2023, la Linke e la AfD raddoppiano quasi, mentre CDU e SPD arretrano nettamente. La crescita dell’AfD non si traduce automaticamente in una prospettiva di governo: gli altri partiti applicano la cosiddetta Brandmauer, il muro che esclude la collaborazione con tale formazione. L’attuale coalizione CDU-SPD non avrebbe più i numeri per proseguire. Tra le combinazioni oggi possibili figurano un’alleanza SPD-Linke-Verdi e la cosiddetta Kenia, tra CDU, SPD e Verdi; la composizione dei seggi sarà però decisiva.

Al centro della campagna berlinese c’è soprattutto la questione degli affitti. La Linke di Elif Eralp vuole dare seguito al referendum del 2021 sulla Vergesellschaftung, la socializzazione delle grandi società immobiliari. La SPD punta su nuove costruzioni e un registro degli affitti; i Verdi sull’utilizzo degli uffici vuoti per creare abitazioni; la CDU sull’aumento dell’offerta e sulla proprietà della casa. L’AfD lega invece la questione abitativa alla gestione dell’immigrazione, sostenendo criteri di accesso agli alloggi pubblici più favorevoli ai residenti. Nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore il quadro è diverso, ma la crescita dell’AfD è ancora più marcata. Gli ultimi sondaggi assegnano il 37% all’AfD e il 35% alla SPD. Se confermati, i dati porterebbero l’AfD a più che raddoppiare il 16,7% ottenuto nel 2021. Seguono Linke al 10%, CDU al 7%, Verdi al 5% e BSW al 3%. Anche qui il primo partito non avrebbe però automaticamente la possibilità di governare: SPD e CDU escludono una collaborazione con l’AfD. La popolarità personale della governatrice uscente Manuela Schwesig resta un elemento rilevante. Il 59% degli intervistati la sceglie per la carica di Ministerpräsident, mentre il 28% indica il candidato AfD Leif-Erik Holm; il 55% preferirebbe inoltre un governo a guida SPD, contro il 32% favorevole a uno guidato dall’AfD. Schwesig difende la continuità del governo SPD-Linke, puntando su occupazione e investimenti, servizi pubblici e gratuità degli asili nido.

Nonostante il PIL regionale sia cresciuto dell’1,4% nel 2025, e il salario mediano dei lavoratori a tempo pieno sia passato da 2.785 euro nel 2021 a 3.497 nel 2025, il Meclemburgo-Pomerania Anteriore, il Land meno popoloso della Germania, continua a registrare i salari mediani più bassi del Paese e deve fare i conti con prospettive finanziarie difficili. A pesare è anche la demografia: una popolazione che invecchia e una forza lavoro destinata a ridursi rendono sempre più centrale il rapporto tra crescita, occupazione e immigrazione. È su questo terreno che l’AfD concentra una parte della propria campagna, intrecciando immigrazione e sicurezza, e facendo della criminalità uno dei temi centrali. Sul welfare attribuisce alle generose prestazioni sociali un peso determinante nelle scelte migratorie. Sullo sfondo resta anche il rapporto con la Russia, storicamente più forte nell’Est tedesco: i legami economici e sociali costruiti prima della riunificazione e la diversa percezione della guerra in Ucraina continuano a pesare nel dibattito regionale.

Come in Sassonia-Anhalt, la partita si giocherà anche sui partiti più piccoli e sui veti. Nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore l’attuale SPD-Linke non avrebbe più i numeri; una coalizione SPD-Linke-Verdi sarebbe possibile se i Verdi superassero la soglia del 5% per entrare nel Landtag. A Berlino, soglia e distribuzione dei seggi determineranno invece la possibilità di costruire una maggioranza tra partiti che, pur divisi su molti temi, condividono l’esclusione dell’AfD. I due voti mostrano una trasformazione della politica tedesca che produce equilibri diversi. L’AfD non è più soltanto una forza di protesta: nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore compete per il primo posto e a Berlino si colloca tra i primi partiti. Ma la crescita elettorale non coincide con la capacità di trasformare i consensi in governo.

Giulio Alicanti

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