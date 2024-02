Simona Quadarella conquista la medaglia d’oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di Doha. La nuotatrice romana, 24 anni, già argento sei mesi fa a Fukuoka, sfrutta l’occasione per aggiudicarsi la specialità. Con un tempo di 15’46’’99, supera la cinese Bingjie Li (15’56’’62) e la tedesca Isabel Gose (15’57’’55). È il secondo titolo mondiale che coincide con il pass olimpico per Parigi 2024. In finale assente la campionessa americana Katie Ledecky.

La gioia di Quadarella

“Sono davvero contenta. Sapevo di poter vincere, ma sono soddisfatta anche del mio tempo. Volevo assolutamente conquistare questa medaglia” ha detto Quadarella al termine della gara. Questo oro è dedicato a me stessa. Recentemente ho affrontato molte difficoltà e più volte ho pensato se fosse giusto partecipare a questo evento. Non ero sicura di prendere parti ai Mondiali, ma volevo mettermi alla prova”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (@federnuoto)



Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha voluto omaggiare la nuotatrice azzurra sui suoi canali social : “Grande Simona Quadarella, medaglia d’oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Doha! Una nuova impresa di una straordinaria atleta romana che continua a renderci orgogliosi”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco