Un uomo, la cui identità non è stata ancora diffusa, è morto in seguito ad un arresto cardiocircolatorio sopraggiunto dopo essere stato colpito dal taser dei carabinieri a Colle Isarco in Alto Adige. Un episodio in fase di ricostruzione e sul quale la procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta per far luce sulle cause del decesso (disposta l’autopsia). Ad intervenire sono stati i carabinieri della compagnia di Vipiteno, sollecitati dalla stessa vittima, residente non in Alto Adige, che aveva chiamato il 112 e, in stato di agitazione, segnalava la presenza di persone non meglio precisate al di fuori della sua stanza.

Morto dopo taser, la telefonata al 112 e lo stato confusionale

Una volta giunti sul posto, i carabinieri insieme al personale sanitario hanno provato ad accedere all’appartamento dell’uomo che, in evidente stato confusionale (dovuto, per l’Arma dei carabinieri, all’uso di alcol e droghe), si rifiutava di aprire la porta d’ingresso. Dall’interno l’uomo urlava frasi sconnesse e lanciava oggetti. Successivamente, secondo la ricostruzione sempre dei carabinieri, l’uomo si lanciava dalla finestra dell’abitazione al piano rialzato: un volo di poco più di due metri. Per i militari, nonostante la violenta caduta l’uomo – con precedenti specifici – si rialzava e subito si scagliava contro i militari nel tentativo di aggredirli inveendo contro di loro.

Le ‘cure’ dei sanitari e il malore

Per difendersi, i carabinieri hanno estratto il taser in dotazione ma l’utilizzo della pistola elettrica non è servito per placare l’uomo che continuava ad opporre resistenza fino a quando non è tato immobilizzato. I sanitari hanno, quindi, proceduto alle cure finalizzate “a non essere pericoloso sia per sé che per gli altri”. Successivamente l’uomo accusava un malore costringendo il medico d’urgenza, già presente sul posto, ad effettuare le manovre di rianimazione le quali purtroppo non riuscivano ad evitare che l’uomo venisse colpito da arresto cardiocircolatorio. Il decesso sarebbe avvenuto dopo circa due ore.

Nel corso della successiva perquisizione nella stanza i militari dell’Arma rinvenivano alcune dosi di stupefacente probabilmente cocaina ed alcolici molto probabilmente la causa del grave stato di agitazione e di confusione in cui versava il soggetto. La Procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta a carico di ignoto e ha disposto l’autopsia.

Uomo morto dopo taser, il precedente

Un episodio simile è avvenuto lo scorso agosto 2023 in provincia di Chieti quando Simone Di Gregorio venne colpito da taser mentre girava nudo per strada, poi il farmaco per calmarlo e il decesso in ambulanza.

