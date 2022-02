Un altro nome si aggiunge all’elenco, drammaticamente sempre più lungo, di giovani neo-mamme morte per Covid dopo il parto a Napoli e in Campania. L’ultima tragedia è avvenuta nella serata di mercoledì 16 febbraio al Policlinico di Napoli, dove è deceduta nel reparto di Rianimazione covid una donna di soli 33 anni, a pochi giorni dal parto di una bimba nata prematura a 33 settimane.

La bimba “per fortuna sta bene”, dice al Mattino Francesco Raimondi, primario della Terapia intensiva neonatale che ha accolto la piccola, ma i medici sono ancora una volta sconvolti per quanto accaduto. La neonata è stata intubata alla nascita ma non per il Covid, quanto per le settimane di ‘anticipo’ rispetto ai piani.

Raimondi lo definisce “un film già visto. Un’altra giovane mamma viene tirata via dalla vita dal Covid a soli 33 anni. È una tragedia che lascia sgomenti. Non ci stancheremo mai di ripetere che la vaccinazione può e deve essere praticata a qualunque età di gestazione e non c’è motivo per rimandare l’immunizzazione. Va assolutamente fermata questa strage che rovina le famiglie e rende pieno di dolore il momento forse di massima gioia concepito all’interno di una coppia”.

Il quotidiano ricostruisce quindi la genesi dell’ennesima tragedia: la giovane, non vaccinata e già madre di una bambina di 3 anni, risulta positiva a un tampone il 24 gennaio scorso, il 31 entra al Policlinico dopo una settimana trascorsa a casa con febbre e tosse. Nel pronto soccorso emerge subito una grave dispnea e per questo viene stabilito il ricovero in Rianimazione. Il giorno dopo viene effettuato il taglio cesareo urgente alla 33esima settimana di gestazione per evitare danni alla bambina, mentre dalla Tac le condizioni della 33enne peggiorano: nella scala del danno polmonare stilata dai sanitari sono indicati 19 punti su un massimo di venti.

La giovane mamma viente intubata perché la polmonite interstiziale bilaterale è orma in fase molto avanzata. Nonostante i tentativi di salvarla, anche con anticorpi monoclonali e antivirali, con l’utilizzo anche della cosiddetta ‘cura Ascierto’ a base di Tocilizumab, la 33enne non riesca a vincere la sua battaglia.

Solamente al Policlinico dallo scorso autunno sono 4 le donne, giovani mamme non vaccinate, stroncate dal Coronavirus.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni