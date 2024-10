Insulta una ragazzina in strada per l’aspetto fisico, lei risponde e viene aggredita. Momenti di forte tensione a Pianura, periferia occidentale di Napoli, dove nella zona delle case popolari di via Torricelli un uomo di circa 60 anni ha prima aggredito, pare fisicamente, la giovane, poi ha minacciato armato di coltello i familiari arrivati sotto casa sua per chiedere spiegazioni.

Insulta e picchia ragazzina, uomo si chiude in casa e chiama i carabinieri

Secondo una prima ricostruzione, prima sono arrivate alcune donne contro le quali l’uomo ha mostrato un coltello poi quando sono accorse altre persone, soprattutto uomini, l’aggressore si è rintanato in casa e ha chiamato i carabinieri per chiedere aiuto ed evitare un vero e proprio linciaggio.

Sul posto sia polizia che carabinieri che stanno provando a ricostruire quanto accaduto.

seguono aggiornamenti

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

