Questa mattina è avvenuta una nuova eruzione vulcanica in Islanda, a sud ovest della capitale Rejkyavik. La zona interessata è sempre quella della penisola di Reykjanes, dove dal 2021 si sono già verificate cinque eruzioni. Questa volta l’evento è avvenuto molto più a sud rispetto a quella del 18 dicembre, secondo quanto riporta il quotidiano islandese MorgunblaÐiÐ.

Il Dipartimento di pubblica sicurezza della polizia nazionale ha dichiarato lo stato di emergenza nel Paese. Intanto, un elicottero della guardia costiera è stato inviato per valutare la situazione e localizzare il punto esatto dell’eruzione. Secondo i primi accertamenti sembra si sia aperta una crepa a Sundhnúk, a nord di Grindavík e con il tempo si starebbe allungando.

L’eruzione è iniziata quindi nella zona nord della cittadina di pescatori di Grindavik ma ancora non è chiaro in che direzione stia scorrendo la lava. Le autorità islandesi hanno ordinato l’evacuazione del centro. La parte orientale della cittadina è rimasta senza elettricità.

L’ultima eruzione vulcanica

L’ultima eruzione, prima di quella di oggi, era avvenuta lo scorso 18 dicembre, nel sistema vulcanico di Svartsengi. Anche in quel caso Grindavik era stata completamente evacuata, i 4000 abitanti erano stati costretti a lasciare la cittadina. Era stato chiuso anche il centro termale Blue Lagoon, meta turistica molto popolare.

I vulcani in Islanda, perché ci sono così tante eruzioni

In Islanda ci sono 32 vulcani attivi. Il Paese, infatti, si trova sul confine di una placca tettonica che si divide in maniera continua, allontanando l’America del Nord e l’Eurasia. Questo fa sì che l’Islanda sia abituata alle eruzioni vulcaniche, spesso però avvenute in zone lontane dalle aree più popolate.

Nel 2010 a eruttare fu il vulcano Eyjafjallajökull. In quel caso nell’eruzione venne coinvolto anche il ghiaccio glaciale, creando un’enorme nuvola di cenere che ha sconvolto il Paese e non solo, visto che furono circa 100mila i voli cancellati, furono interessate 2 milioni di persone.

