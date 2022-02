I bambini di età compresa tra i due e i quattro anni, sottoposti ai test, hanno dimostrato come la doppia dose sia sicura anche se non darebbe la risposta immunitaria attesa, così si sta sperimentando per loro anche la terza dose booster.

L’obiettivo della richiesta di Pfizer è l’autorizzazione dei vaccini contro il Covid per i bambini da sei mesi a cinque anni che l’azienda farmaceutica dovrebbe presentare in queste ore alla Food and Drug Administration statunitense, su sollecitazione della stessa amministrazione Biden.

Lo scopo è accelerare la campagna per immunizzare tutta la popolazione per evitare che un calo della preoccupazione per il virus ci riporti rapidamente indietro alle condizioni peggiori della pandemia. Se il via libera verrà dato, la prime dosi potrebbero essere disponibili entro la fine di febbraio.

I risultati di questa fase dei trial non sono ancora noti, ma le autorità americane hanno sollecitato la casa farmaceutica a presentare intanto la richiesta per l’autorizzazione, perché aspettarli finirebbe per ritardare troppo la campagna. Le due dosi di vaccino non sono dannose e offrono un certo livello di protezione, e quindi sarebbe comunque utile iniziarle. Quando poi ci saranno i dati sull’efficacia della terza, si potrà decidere se aggiungerla. Se però non c’è l’autorizzazione e non si inizia ad inoculare la prima e la seconda, in seguito non sarà possibile procedere con la terza dose.

“Vogliamo parlare del vaccino under 5? Ormai con la variante Omicron di Sars-CoV-2 i bambini si sono infettati tutti o comunque moltissimi di loro. Io penso che queste decisioni debbano essere prese con un quadro chiaro. Se vogliamo considerare questa opzione, allora facciamo un’analisi sierologica in questa fascia d’età e vediamo quanti hanno gli anticorpi, quanti si sono infettati” dice il virologo Andrea Crisanti all’AdnKronos, quando questa possibilità si concretizzerà anche per l’Europa e l’Italia, vedrebbe necessaria una linea di cautela nell’avvio di una massiccia campagna di immunizzazione.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione