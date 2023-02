Ha aperte il fuoco con una pistola e ferito un 18enne che poco prima aveva avuto una lite con suo figlio. Per questo sabato notte un poliziotto di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, è stato tratto in arresto con l’accusa di lesioni aggravate.

Secondo quanto accertato dai carabinieri l’uomo non avrebbe utilizzato la pistola d’ordinanza ma una seconda arma, forse detenuta illegalmente. Il 49ene ha aperto il fuoco due volte raggiungendo il 18enne ad una gamba: il giovane è stato condotto in ospedale e dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Dopo qualche ora i carabinieri hanno fermato il poliziotto, che presta servizio in provincia di Napoli, che è ora agli arresti domiciliari. Indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Secondo prime ricostruzioni il figlio del poliziotto avrebbe ricevuto uno schiaffo al volto durante una lite con alcuni coetanei: tornato a casa avrebbe quindi raccontato tutto al padre agente di polizia, che per vendicare il figlio è uscito per rintracciare il gruppetto e ingaggiando con loro una colluttazione. Caduto a terra si sarebbe rialzato e subito dopo ha esploso due colpi contro uno di loro, ferito e poi trasportato in ospedale.

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

