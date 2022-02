Paolo Sorrentino ci prova: per la seconda volta candidato ai Premi Oscar. La prima, nel 2014, andò a finire con la vittoria de La Grande Bellezza. È stata la mano di Dio è entrato propri nella stessa cinquina finalista, quella per il Miglior film internazionale. Altri due italiani in corsa: Massimo Cantini Parrini per i costumi di Cyrano ed Enrico Casarosa per il miglior film di animazione Luca. La proclamazione si terrà il prossimo 27 marzo a Los Angeles.

A guidare la classifica per nomination c’è il western di Kane Campion, The Power of the Dog, già vincitore del Golden Globe, con 12 candidature. A seguire, 10 nomination, Dune di Denis Villeneuve. E quindi il dramma irlandese di Kenneth Branagh Belfast e l’adattamento di Steven Spielberg di West Side Story, entrambi con sette nomination. Il biopic sportivo Reinaldo Marcus è arrivato a sei candidature.

Dieci i titoli candidati a miglior film. A sorpresa Drive my car del giapponese Ryusuke Hamaguchi si è aggiudicato quattro candidature. Esclusa eccellente invece Lady Gaga per House of Gucci, Catriona Balfe co-protagonista di Belfast, Leonardo DiCaprio per Don’t look Up e Ruth Negga per Passing, oltre a Sing 2 tra i film d’animazione e Spider-Man.

Tutte le nomination:

Miglior film

Belfast,

CODA,

Don’t look up

Drive my car

Dune

Re Riccardo

Licorice Pizza

Vicolo degli incubi

Il potere del cane

West Side Story

Migliore attrice protagonista:

Penelope Cruz

Jessica Chastain

Olivia Colman

Kristen Stewart

Nicole Kidman

Miglior attore protagonista:

Javier Bardem

Benedict Cumberbatch

Andrew Garfield

Will Smith

Denzel Washington

Migliore regia:

Kenneth Branagh con “Belfast”

Ryusuke Hamaguchi con “Drive My Car”

Paul Thomas Anderson con “Licorice Pizza”

Jane Campion con “The Power of the Dog”

Steven Spielberg con “West Side Story”.

Migliore attore non protagonista:

Ciaran Hinds per “Belfast”

Troy Kotsur per “CODA”

Jesse Plemons per “The Power of the Dog”

JK Simmons per “Being the Ricardos”

Kodi Smit-McPhee per “The Power of the Dog”

Miglior attrice non protagonista:

Jessie Buckley

Ariana DeBose

Judi Dench

Kirsten Dunst

Aunjanue Ellis

Miglior film straniero:

“È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino

“Drive My Car” di Ryusuke Hamaguchi

“Flee” di Jonas Poher Rasmussen

“Lunana: A Yak in the Classroom” di Pawo Choyning Dorji

“The Worst Person in the World” di Joachim Trier

Miglior documentario:

“Ascension”

“Attica”

“Flee”

“Summer of Soul”

“Writing with Fire”

Migliore sceneggiatura originale:

“Belfast” di Kenneth Branagh

“Don’t Look Up” di Adam McKay e David Sirota

“King Richard” di Zach Baylin

“Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson

“The Worst Person in the World” di Eskil Vogt e Joachim Trier

Miglior sceneggiatura non originale:

“CODA” di Sian Heder

“Drive My Car” di Ryusuke Hamaguchi e Takamasa Oe

“Dune” di Jon Spaihts

Denis Villeneuve ed Eric Roth

“The Lost Daughter” di Maggie Gyllenhaal

“The Power of the Dog” di Jane Campion

Miglior film d’animazione:

“Luca”

“Encanto”

“Flee”

“The Mitchells vs the Machines”

“Raya and the Last Dragon”

Vito Califano