Considerando il successo e l’interesse ottenuto nei due anni dal suo ritorno in edicola, Il Riformista aumenta la sua offerta di informazione. Il direttore Piero Sansonetti e il direttore editoriale Paolo Liguori, due voci libere del giornalismo italiano, fondano il Riformista TV.

Una web tv che avrà un palinsesto strutturato per offrire, in diversi momenti della giornata, contenuti realizzati ad hoc. Gran parte della programmazione sarà dedicata ai problemi della giustizia, e in particolare del carcere – con il racconto di storie, tragedie, ingiustizie e accanimenti.

La mattina comincerà con la rassegna stampa di Roberto Giachetti, poi breaking news e interviste a politici, imprenditori e altre personalità di spicco nel panorama italiano con il programma “SottoTorchio” di Aldo Torchiaro, fino agli immancabili editoriali dei due direttori dal titolo “Attenti a quei due”.

Durante l’arco della giornata intratterremo chi si collegherà a Riformista.TV, dando delle anticipazioni delle notizie che usciranno il giorno dopo con “Il giornale in edicola” della vicedirettrice Angela Azzaro.

Non solo, sono previste anche delle rubriche speciali come “Io c’ero” di Paolo Guzzanti, dove racconterà alcuni episodi della Storia d’Italia vissuti in prima persona e altre che però, per il momento, abbiamo deciso di non svelare.

© Riproduzione riservata

Redazione