Luca Barbareschi è un attore, registra, produttore, ex politico e ora conduttore. È nato il 28 luglio 1956 a Montevideo, in Uruguay ma cresce a Milano, prima di trasferirsi a Roma, poi negli Stati Uniti. Nel 2008 è stato eletto deputato alle elezioni politiche, rimanendo in carica fino al 2013.

La nuova stagione del programma di Barbareschi: “In Barba a Tutto”

Il ritorno di Luca Barbareschi in tv è grazie alla nuova stagione di “In Barba a Tutto”, il talk show spiazzante, ironico, controcorrente, pop, alto e libero. Sei puntate, in onda già da domenica 14 gennaio alle 23.15 su Rai 3. L’obiettivo del conduttore è di raccontare un mondo diverso in un modo politicamente scorretto, spaziando tra diversi temi, ma niente politica. Parola d’ordine: sense of humor.

Barbareschi, abbandonato dalla madre

Luca Barbareschi all’età di sei anni è stato abbandonato dalla madre, Maria Antonietta Hirsch, economista di origine ebraica. “Era appena nata mia sorella. Mia madre una mattina mi dice: “Vado a Roma perché mi sono innamorata di un altro”. “E io?”, chiesi. Lei: “Eh sì, adesso mica andiamo tutti a Roma in vacanza…”. Mi sembrò ragionevole, avevo sei anni. Il problema è che l’ho rivista dieci anni dopo. Mi hanno cresciuto due zie di 85 anni», raccontò tempo fa al Corriere della Sera.

Luca Barbareschi, la carriera

L’attore è quindi cresciuto a Milano con il padre Francesco Saverio, un ingegnere milanese. Negli anni Settanta inizia a studiare allo Studio Fersen di Roma: la sua carriera comincia nel 1970 al Teatro di Verona, fa l’assistente regista di Virginio Puecher nella messa in scena dell’Enrico V. Poi segue il regista a Chicago, si stabilisce a New York, collaborando all’allestimento di alcuni spettacoli per il Metropolitan Opera Theatre, oltre che per seguire corsi di recitazione. Anni dopo, nel 1983, ha recitato nel film Summertime, diretto da Massimo Mazzucco, poi il ruolo nel film “Un uomo americano” di Nino Marino. Successivamente ha una parte anche in Sogno di una notte d’estate di Gabriele Salvatores.

L’esperienza da politico

Nel 2008 si candida con il Popolo della Libertà nella circoscrizione Sardegna, dove viene eletto. In parlamento ottiene il ruolo di Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. Ma solo due anni dopo lascia il partito e aderisce a Futuro e Libertà, guidato da Gianfranco Fini. Una scelta durata poco, visto che dopo non molto lascia anche quello e trasmigra nel gruppo misto della Camera dei deputati fino al 2013.

La vita privata di Barbareschi

Negli anni Ottanta si sposa con Patrizia Fachini, un matrimonio da cui avrà tre figlie: Eleonora, Beatrice e Angelica. Dopo qualche anno di fidanza per sette anni con l’attrice Lucrezia Lante della Rovere. Dal 2010 la sua compagna è Elena Monorchio, con cui ha avuto altri due figli: Maddalena e Francesco. Ma Luca Barbareschi ha ammesso di avere un altro figlio durante un programma di Maurizio Costanzo “S’è fatta notte”. Sarebbe nato nel 1975 in America, arrivato da una fugace avventura. Anche l’attore lo avrebbe saputo anni dopo, durante una festa a New York, quando una ex gli ha confessato che aveva avuto un figlio, Michael, che quindi sarebbe il primogenito di Barbareschi.

L’eredità ai figli

“Io un padre degenere? No. Ho dato ai miei sei figli gli strumenti per la migliore educazione, nelle scuole e università più importanti, spendendo milioni di euro. Hanno avuto la possibilità di avere passaporti americani ed europei, parlano quattro lingue, hanno relazioni internazionali…” disse Barbareschi, parlando del fatto che non lascerà nessuna eredità ai figli.

Gli abusi su Barbareschi

L’attore e regista durante un’intervista a Repubblica di tempo fa ha rivelato di essere stato abusato da giovanissimo: “Io sono stato un bambino molestato, mi hanno abusato dagli otto agli undici anni i preti gesuiti a Milano: mi chiudevano in una stanza, uno mi teneva fermo e l’altro mi violentava. Ho fatto una legge su questa cosa qui”. Per questo nel 2007 ha fondato l’associazione Luca Barbareschi per tutelare bambini vittime di abuso.

