C’è una domanda che l’Italia continua a rinviare: come si può tornare a crescere senza lasciare indietro chi lavora? È attorno a questo interrogativo che va letto il confronto dei giorni scorsi tra Daniela Fumarola ed Emanuele Orsini al Tecnopolo di Modena. Il dialogo tra la segretaria generale della Cisl e il presidente di Confindustria non cancella le differenze tra rappresentanza del lavoro e rappresentanza dell’impresa. Prova, però, a superare un riflesso antico della nostra economia: considerare il salario un costo da contenere e il profitto un obiettivo da perseguire separatamente dalla qualità dell’occupazione. È una contrapposizione che non aiuta né i lavoratori né le imprese. Un sistema produttivo che non investe, non innova e non aumenta la produttività non può garantire nel tempo retribuzioni migliori. Il salario sappiamo che non e’ una variabile indipendente. Ed un’economia che comprime i salari, indebolisce i consumi e alimenta il lavoro povero finisce per ostacolare anche la propria crescita. La competitività non può essere costruita sulla riduzione dei diritti, così come la tutela del lavoro non può prescindere dalla capacità delle imprese di creare valore. Per questo il negoziato in corso sulla rappresentanza, contratti, sui salari e formazione assume un significato che va oltre il perimetro delle relazioni industriali. Cgil, Cisl e Uil hanno presentato una piattaforma unitaria; quattordici organizzazioni datoriali, tra cui Confindustria e Confcommercio, hanno messo a punto un documento comune. Il confronto è aperto e l’obiettivo deve essere arrivare a regole condivise, capaci di dare maggiore certezza al sistema contrattuale. Il punto di partenza è semplice: contratti giusti per salari giusti. Contrastare i contratti pirata significa impedire che la concorrenza tra imprese si giochi sulla compressione delle retribuzioni e delle tutele. Significa anche riconoscere il valore della contrattazione sottoscritta dalle organizzazioni realmente rappresentative. È una questione che riguarda in modo particolare il terziario, una componente essenziale dell’economia italiana, dove la frammentazione contrattuale rischia di produrre differenze ingiustificate nelle condizioni di lavoro.

Un’intesa su queste materie potrebbe rappresentare un passaggio significativo. Non risolverebbe da sola il problema dei salari italiani, ma contribuirebbe a costruire un sistema più trasparente e affidabile. La sfida successiva sarebbe rafforzare la contrattazione decentrata, collegando gli aumenti retributivi alla produttività e redistribuendo i risultati ottenuti. È questa la direzione indicata dalla Cisl guidata con pragmatismo da Daniela Fumarola: fare della partecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali uno strumento di innovazione e di crescita condivisa. Ma il dialogo tra le parti sociali non può sostituire le responsabilità della politica. Ecco perché la prossima legge di bilancio sarà un banco di prova decisivo. La richiesta di Fumarola di incontrare il governo prima della definizione della manovra chiama in causa un metodo di confronto che dovrebbe essere naturale in una democrazia sociale matura. Ascoltare sindacati e imprese non significa delegare loro le decisioni pubbliche, ma mettere a disposizione del governo conoscenze ed esperienze indispensabili per valutare gli effetti delle proprie scelte. Le risorse sono limitate e proprio per questo occorre decidere come impiegarle. La Cisl propone di alleggerire il prelievo sui redditi medio-bassi, estendendo l’aliquota Irpef del 33% fino a 60 mila euro, adeguando scaglioni e detrazioni all’inflazione e detassando tredicesime e premi di risultato. Sono misure che puntano a sostenere il potere d’acquisto e i consumi. La loro sostenibilità richiede coperture credibili, a partire da un contrasto più efficace all’evasione e all’elusione fiscale. «No a condoni e altri regali a chi non paga le tasse», ripete cone un mantra Fumarola. L’equità tributaria non può restare una dichiarazione di principio: deve tradursi in scelte coerenti.

Allo stesso tempo, non si può pensare che la questione salariale sia risolvibile soltanto attraverso il fisco. Occorre una politica industriale capace di guardare oltre l’emergenza. Il costo dell’energia, le tensioni internazionali e la concorrenza globale mettono sotto pressione settori importanti della manifattura. Con la conclusione del Pnrr all’orizzonte, l’Italia deve programmare gli investimenti in infrastrutture, ricerca, formazione e innovazione, sostenendo le imprese che vogliono crescere e qualificare il lavoro. È questo il contesto nel quale si colloca il Libro Verde della Cisl, con undici priorità e oltre 120 proposte per un nuovo patto sociale. L’idea è che le trasformazioni economiche, tecnologiche e demografiche non possano essere governate attraverso interventi episodici o contrapposizioni ideologiche. Servono obiettivi condivisi, autonomia delle parti sociali e istituzioni capaci di programmare. Fumarola incontrerà nelle prossime settimane tutti i partiti per un confronto di merito sulle proposte messe in campo dalla Cisl. Il governo, dal canto suo, dovrà dimostrare di considerare il confronto sociale una risorsa e non un passaggio formale. Salari migliori, imprese competitive e conti pubblici sostenibili non sono obiettivi automaticamente conciliabili, ma possono diventarlo attraverso scelte coerenti, contrattazione responsabile e una distribuzione più equa dei costi e dei benefici della crescita. La manovra può offrire le prime risposte. Ed un accordo sulla rappresentanza può costruire regole più solide per il futuro. Il patto sociale proposto dalla Cisl ambisce a tenere insieme questi due orizzonti. La sfida è trasformare il dialogo in responsabilità condivisa, perché la crescita economica abbia finalmente una misura concreta: la capacità di migliorare il lavoro e la vita delle persone.

Giuseppe Mauro Classe '87 appassionato di politica, calcio e cinema. Da 10 anni racconta la città di Napoli su blog e dal 2020 sul Riformista.

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