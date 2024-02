Non si placa lo scandalo che ha coinvolto Christian Horner il team principal – sposato con l’ex Spice Girls Geri Halliwell. Tutto è iniziato con l’indagine interna condotta dalla Red Bull nei confronti del team principal di Milton Keynes per un presunto comportamento inappropriato nei confronti di una dipendente. Indagine archiviata soltanto ieri ma oggi è arrivato un nuovo clamoroso colpo di scena. Ieri era arrivata l’ufficializzazione di una ‘assoluzione’ nei confronti del manager inglese, ma oggi una mail anonima, inviata a circa 200 tra giornalisti e personaggi influenti del paddock (compresi i capi delle altre scuderie e il personale di FOM e FIA), ha scatenato un putiferio.

Le presunte chat di Horner raccolte e inviate alla stampa

In un Google Drive infatti sono stati raccolti foto, video e chat che si sarebbero scambiati Horner e la persona in questione e che rappresenterebbero le prove dell’inchiesta che ha riguardato il massimo responsabile del team campione del mondo in carica. Al momento non c’è la certezza assoluta che si tratti di materiale autentico. La mossa appare chiaramente volta a screditare la reputazione di Horner e a cercare di riaprire la questione sulla sua permanenza ai vertici del team.

I passaggi più compromettenti delle chat di Horner

Alcuni passaggi sono piuttosto compromettenti, a un certo punto per esempio la collega chiede a Horner: “Cosa vuoi che indossi domani sull’aereo?”. E lui: “Non m’importa. È più interessante cosa indossi sotto i vestiti…”. Ogni tanto compaiono delle facce di lui, con richiesta di commenti. A un certo punto, però, si vede una foto, sfocata, senza commento: sembra un dito. Poi continue allusioni sessuali, con la donna che sembra stare al gioco per un po’.

Il cambio rotta della donna che tira in mezzo Geri Halliwell

Poi, il cambio di rotta: lei che scrive “non capisco come sia possibile che uomini felicemente sposati si lascino andare a certi atteggiamenti”. Horner accusa il colpo, si difende, si scusa e dice “non vorrei avessi pensato a un’aggressione sessuale, ti chiedo scusa”. E, ancora, il team principal – sposato con l’ex Spice Girls Geri Halliwell, che un mesetto fa aveva detto di “non credere a certe speculazioni” – che chiede alla donna di cancellare tutte le conversazioni.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo