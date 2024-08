È una sera di una calda estate a Sora, in provincia di Frosinone, e un consigliere di Fratelli d’Italia prende a schiaffi un giovane ragazzo. Ieri, infatti, l’avvocato Federico Altobelli, capogruppo di FdI e consigliere comunale a Sora, oltre che candidato sindaco del centrodestra nella scorsa tornata, ha picchiato uno studente di giurisprudenza, Filippo Mosticone. A riprenderlo un video che ora sta facendo il giro del web, anche se da Fratelli d’Italia aspettando “prima di prendere una posizione”.

Federico Altobelli, capogruppo di Fratelli d’Italia a Sora, prende a schiaffi un ragazzo

L’episodio è avvenuto ieri sera all’una di notte nel Parco Valente. Si era appena svolta un’iniziativa musicale dell’associazione Sorani Fuorisede, che riunisce i giovani della città che hanno lasciato il centro per studiare. La musica però era spenta e i ragazzi stavano pulendo la piazza. Altobelli, in maglietta e pantaloncini neri, dopo una timida discussione raggiunge il ragazzo e lo colpisce. “Tu mi hai rotto i co…” gli dice prima di tirargli uno schiaffo. Il giovane non reagisce, dice solo “Ma come ti permetti?”. Il consigliere nei giorni scorsi si era lamentato per la presenza dei giovani, un evento giunto alla terza edizione e che ha raccolto grande partecipazione.

Il ragazzo colpito a Sora: siamo esterrefatti

“Siamo esterrefatti. Non abbiamo ricevuto scuse dal Consigliere. Abbiamo altri due giorni per dimostrare che siamo tutto il contrario della prepotenza e aggressività che ci ha colpiti, ma ambasciatori di dialogo, incontro, aggregazione, divertimento sano”, ha detto Mosticone, il ragazzo colpito.

La versione di Altobelli: video decontestualizzato, un problema di educazione

Altobelli ha ammesso di aver colpito il ragazzo a causa dell’esasperazione. “Venti secondi decontestualizzati, preceduti da una telefonata al 112 con la richiesta di intervenire per far cessare gli schiamazzi alle 4 del mattino dopo una nottata in bianco“, ha spiegato il consigliere di Fratelli d’Italia parlando del video. E prima “c’erano stati ben 4 episodi di provocazione, fatti da uno dei giovani che mi ha insultato ripetutamente”. Alla domanda: ma la musica era spenta ed i ragazzi stavano pulendo?, Altobelli ha risposto: “Quella degli altoparlanti era spenta, ma erano accese le radio e c’era chi giocava a basket e chi a calcio balilla. E si continuava a bere. Ribadisco erano le 4 del mattino: inaccettabile”. Altobelli non vede problemi politici del suo gesto: “È un problema di educazione. Infatti, dopo il mio gesto, a quel ragazzo ho detto ‘Domani chiamo tua madre e gli racconto quanto sei maleducato'”. Gli schiaffi sì, la maleducazione no.

La cautela di Fratelli d’Italia: aspettiamo a prendere posizione

Ancor più grottesca la versione ufficiale di Fratelli d’Italia. Il coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni, il deputato Massimo Ruspandini, ha così commentato la vicenda: “Stiamo esaminando il filmato ed abbiamo chiesto chiarimenti, vogliamo capire il contesto e le premesse di quanto mostrano le immagini prima di esprimerci su un episodio specifico. La violenza non è mai strumento di dialogo e l’avvocato Altobelli finora è sempre stato alfiere del dialogo. Proprio per questo attendiamo prima di prendere una posizione”. Un dialogo a suon di schiaffi.

La denuncia di Nobili: Meloni ha qualcosa da dire?

A denunciare l’accaduto anche Luciano Nobili, consigliere di Italia Viva, che ha definito l’episodio “un fatto gravissimo”, postando il video sui suoi social. “Quello che vedete è il capogruppo di Fratelli d’Italia al comune di Sora, Federico Altobelli che minaccia, aggredisce e assesta un ceffone ad un ragazzo della sua città, Filippo Mosticone, studente di Giurisprudenza a Roma che ha la sola colpa di aver organizzato insieme ad altri ragazzi dell’associazione Sorani Fuorisede, una bella e partecipata iniziativa culturale nella sua città per valorizzare il territorio da cui provengono. E che alla fine della serata stavano ripulendo il parco. Invece di ringraziarli, i rappresentanti del partito della Meloni li aggrediscono fisicamente”, scrive Nobili.

Il renziano tira in mezzo il governo nazionale e quello regionale: “La Presidente Giorgia Meloni ha qualcosa da dire? Ha intenzione di prendere provvedimenti o intende giustificare e coprire questa violenza? Mi aspetto almeno l’intervento del Presidente Rocca a censurare il comportamento del suo collega di partito e a portare l’immediata solidarietà e vicinanza della Regione Lazio ai ragazzi di Sora”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani