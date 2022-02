Dopo 14 anni dalla sua nascita, la BandaBaleno Murga di Scampia, pubblica il suo libro autoprodotto per lasciare una traccia scritta del suo percorso, ma anche per condividere la sua ricerca in ambito pedagogico attraverso l’arte di strada della Murga. L’idea di questo libro nasce per raccontare la storia della Murga di Scampia con lo scopo di mettere in luce la valenza politica e pedagogica, nonché il potenziale comunicativo ed espressivo di un’arte di strada speciale nel contesto dei quartieri popolari e nel resto della città di Napoli.

Il libro indaga anche sulle origini di questa arte di strada, tipica del Carnevale Porteño (argentino), ma che affonda le sue origini nel Candombe de Los Negros di origini africane, ma anche, stando alla ricerca di Monica Riccio, curatrice del libro che ha viaggiato sino in Argentina per la sua ricerca, nel Pazzariello Napoletano e nella funzione della Madonna dell’Arco.

Molte pagine sono dedicate alla biografia di BandaBaleno, molte scritte da ragazze e ragazzi un tempo adolescenti, oggi adulti. Raccontare della BandaBaleno significa ripercorrere le tappe di una realtà che esiste dal 2008 nel quartiere della periferia nord di Napoli per aggregare bambini, adolescenti e giovani adulti per liberare il potenziale espressivo di ciascuno, per spezzare catene, fare comunità ed abbattere pregiudizi.

Nel corso di tutti questi anni la BandaBaleno ha acquisito strumenti e metodi che le hanno consentito di rigenerarsi continuamente e dare vita ad altri gruppi di Murga nella città di Napoli. La BandaBaleno ha fatto della trasmissione del “seme murguero” la sua finalità principale. Molte infatti sono le iniziative in cui la BandaBaleno ha tenuto laboratori aperti, i quali hanno dato vita a nuove Murgas. Molte altre ne nasceranno perché la Murga è positivamente contagiosa. La presentazione del libro si terrà sabato 26 febbraio alle ore 18 presso il Centro Culturale Chikù (Largo della Cittadinanza Attiva, Scampia).

