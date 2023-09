Una protesta non ad opera di facinorosi ma di essere umani, uomini preoccupati per il devastante terremoto che ha ridotto in macerie parte del Marocco e provocato oltre 2500 vittime. E’ quanto andato in scena ieri sera nel carcere romano di Rebibbia dove sarebbe andata in corso la protesta di decine di detenuti con battiture e urla, udibili anche all’esterno.

A denunciare l’accaduto le attiviste di Sbarre di Zucchero, da tempo in prima linea per tutelare i diritti dei detenuti, donne in primis. Stando a quanto riferito in una nota, la protesta sarebbe partita dai detenuti di nazionalità marocchina che da giorni chiedevano di poter contattare i propri familiari dopo il sisma che la sera dell’8 settembre scorso ha sconvolto il Paese nordafricano.

Secondo le attiviste, a oltre 48 ore dal sisma non è stato concesso loro la possibilità di potersi mettere in contatto con parenti e amici per capire meglio la situazione, considerate le migliaia di vittime.

Sbarre di Zucchero, nell’esprimere la vicinanza al popolo marocchino, continuerà a monitorare da vicino la situazione dei detenuti marocchini nelle carceri italiane.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

