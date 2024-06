Era su un volo in partenza da Torino e diretto a Madrid quando, poco prima del decollo, gli arriva la telefonata che aspettava. “Non partire, resta con me“. Poche parole, quelle giuste per spingere un uomo a richiamare l’attenzione del personale di bordo e bloccare tutto. “Per piacere fatemi scendere, non posso partire” la richiesta alle hostess impegnate a spiegare, come da prassi, agli altri passeggeri le manovre di sicurezza.

Non è un film ed ha dell’incredibile quanto accaduto all’aeroporto Caselle di Torino. L’episodio si è verificato a bordo del volo della compagnia spagnola Iberia, la cui partenza alla volta di Madrid era prevista alle 12. L’aereo era in fase di partenza e attendeva solo il via libera da parte della torre di controllo per immettersi sulla pista di decollo.

Ma la telefonata ricevuta dal ragazzo ha interrotto la normale routine di bordo. Poche parole e la richiesta di scendere subito per questioni d’amore. Il volo è ripartito dopo circa un’ora creando qualche disagio al traffico aereo e, ovviamente, ai passeggeri a bordo. Alcuni di loro non hanno nascosto momenti di tensione a bordo con il giovane che avrebbe avuto discussioni sia con l’equipaggio che con altri passeggeri.

Ma la richiesta di scendere prima del decollo era lecita da parte del passeggero. La Sagat, la società che gestisce l’aeroporto di Torino spiega al Corriere della Sera che non c’è stata alcuna violazione: “Tutto è avvenuto nella massima tranquillità. Ovviamente questo richiede delle tempistiche Trattandosi di un suo diritto, il passeggero non è stato multato”.

