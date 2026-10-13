In Etiopia le truppe federali hanno ripreso il controllo della capitale del Tigray, Mekelle, senza combattere dopo il ritiro delle forze del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray (TPLF). I miliziani tigrini avevano scatenato un’imponente offensiva nelle scorse settimane prendendo il controllo dei principali centri delle loro regione ed avanzando negli stati confinanti di Afar ed Ahmara. Il loro attacco sembrava aver colto di sorpresa l’esercito federale che non aveva reagito, rafforzando soltanto alcuni capisaldi sulle due direttive principali, la prima diretta verso Gibuti ed il mare e la seconda direttamente alla capitale Addis Abeba.

In realtà Mekelle è stata occupata da un gruppo di combattenti fedeli al governo del Premier Abiy Ahmed, il Tigray Peace Force, che sono entrati senza sparare un colpo, mentre i combattenti del TPLF si ritiravano nello loro roccaforti lungo i confini con Eritrea e Sudan. I tigrini hanno motivato la loro ritirata come una mossa strategica, una scelta necessaria per salvaguardare la vita dei civili. Il ritorno alla guerra, dopo l’accordo di pace firmato a Pretoria nel 2022, era stato voluto dal TPLF, che forte di una nuova alleanza politica con tutti i principali gruppi etnici etiopi aveva colpito in profondità.

Questa volta però la risposta dell’esercito di Addis Abeba era stata immediata e spietata, caratterizzata in particolare dall’impiego massiccio di droni armati, che avrebbero colpito indiscriminatamente sia le postazioni dei combattenti sia i centri abitati, provocando decine di vittime anche tra la popolazione civile. Ma il conflitto ha in realtà un respiro regionale perché accanto ai ribelli si sono schierati, più o meno ufficiosamente, gli eritrei e ci sono testimonianze di soldati di Asmara che si muovono in territorio etiope. Anche il governo del Sudan e l’Egitto hanno deciso di appoggiare le rivendicazioni degli abitanti del Tigray e soprattutto i sudanesi li riforniscono di armi e hanno concesso alcuni rifugi sicuri oltreconfine.

L’Etiopia ha interrotto i rapporti diplomatici con l’Eritrea e l’Egitto, accusandoli di sostenere e finanziare l’alleanza ribelle guidata dal TPLF insieme al Sudan. I presidenti di Egitto, Sudan, Eritrea e Somalia si sono immediatamente riuniti a El-Alamein, a margine di un vertice dell’Unione africana (Ua) per affrontare la situazione nel Corno d’Africa. Le quattro nazioni hanno rilasciato un documento dove si chiede ad Addis Abeba di rispettare il diritto internazionale che regola i corsi d’acqua transfrontalieri, riportando l’annosa questione dello sfruttamento delle acque del Nilo, ed chiedendo l’apertura di un tavolo di trattative, ma sembra difficile che Addis Abeba recepisca il messaggio.

Matteo Giusti Matteo Giusti, giornalista professionista, africanista e scrittore, collabora con Limes, Domino, Panorama, Il Manifesto, Il Corriere del Ticino e la Rai. Ha maturato una grande conoscenza del continente africano che ha visitato ed analizzato molte volte, anche grazie a contatti con la popolazione locale. Ha pubblicato nel 2021 il libro L’Omicidio Attanasio, morte di una ambasciatore e nel 2022 La Loro Africa, le nuove potenze contro la vecchia Europa entrambi editi da Castelvecchi

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Matteo Giusti