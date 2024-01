Avrebbe violentato per tre anni la figlia. Con questa accusa un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla polizia a San Cesareo, la misura cautelare è stata emessa nei suoi confronti dal gip di Tivoli su richiesta della procura. Tutto è partito da una denuncia dall’ex compagna dell’uomo, madre della bambina a cui la piccola avrebbe raccontato alcuni dettagli della violenza sessuale.

La violenza sessuale sulla figlia

La violenza sessuale ai danni della figlia, che oggi ha 10 anni, sarebbe avvenuta nella casa dell’uomo a San Cesareo, un comune dell’area metropolitana di Roma. Il padre vedeva in maniera regolare i suoi due figli, come deciso dal provvedimento disposto dal giudice in sede di separazione. Ma a partire dal 2020, durante alcuni di questi incontri, l’uomo – romeno e incensurato – avrebbe distratto il figlio maggiore per avere campo libero e abusare della bambina.

L’arresto dell’uomo

Episodi che sarebbero stati raccontanti dalla bambina alla madre e confermati – almeno parzialmente – dalle dichiarazioni del fratello. Elementi che, come rilevato nell’ordinanza del gip, hanno fatto propendere la misura della custodia cautelare in carcere, visto il concreto pericolo che il 46enne potesse continuare ad abusare della figlia. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del pool specializzato nella Violenza di genere e minori del commissariato Tivoli-Guidonia. Lo stesso commissariato dove la madre della bambina aveva presentato la denuncia.

