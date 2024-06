La Scuola Normale Superiore torna in Calabria con i suoi corsi di orientamento universitario destinati a studenti e studentesse meritevoli delle scuole superiori di tutta Italia. Da lunedì primo a venerdì 5 luglio a Torre Camigliati, presso Camigliatello Silano in provincia di Cosenza, 90 tra i migliori studenti della quarta superiore provenienti da istituti scolastici di tutte le regioni si incontreranno per seguire insieme lezioni e seminari di alcune discipline scientifiche e umanistiche, in vista della futura scelta universitaria.

L’organizzazione del corso è in sinergia con la Fondazione Napoli Novantanove, presieduta da Mirella Stampa Barracco, istituzione che promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale del Mezzogiorno e gestisce Torre Camigliati, sulle montagne della Sila: immersa nel silenzio di un parco naturale privato di 60 ettari, il Parco Old Calabria, questa prestigiosa residenza del XVIII secolo diventata monumento di interesse nazionale sarà la suggestiva location in cui le ragazze e i ragazzi cercheranno di trovare la migliore strada per il proprio futuro. Il corso prende il via lunedì primo luglio alle 15.30 con Salvatore Settis, che torna appositamente nella sua Calabria per questa lezione inaugurale. Direttore della Normale di Pisa dal 1999 al 2010 e presidente del Conseil scientifique du musée du Louvre dal 2010 al 2023, parlerà di “Storia dell’arte classica: dall’archeologia alla mostra”.

Seguirà il matematico Luigi Ambrosio, attuale Direttore della Normale e recente vincitore del premio internazionale Frederic Esser Nemmers Prize per i contributi innovativi che ha saputo dare alla disciplina durante la propria carriera di ricerca, la cui lezione è “Numeri piccoli, grandi, infiniti in Matematica”. Nei giorni successivi spazio anche alla Storia dell’Arte contemporanea con Flavio Fergonzi, alle Scienze politico-sociali con Guglielmo Meardi, alla Storia con Marcella Simoni (Università Ca’ Foscari), alla Fisica con Augusto Sagnotti, alla Geometria con Angelo Vistoli (che è anche direttore del Corso di orientamento a Torre Camigliati), all’informatica con Francesco Giannini e poi seminari di filosofia,letteratura, chimica, latino, neuroscienze. I partecipanti sono stati selezionati per merito scolastico, in base alla segnalazione del proprio istituto di provenienza.

Vengono – oltre che dalla Calabria – dalla Lombardia, dal Lazio, dalla Campania, dal Piemonte, dalla Sicilia, dalla Toscana e da molte altre regioni d’Italia e potranno soggiornare a Camigliatello Silano e seguire le lezioni e seminari in maniera completamente gratuita. Lo scopo del corso è far sì che alcune delle migliori giovani risorse del paese abbiano la possibilità di comprendere quale disciplina si adatti meglio alle proprie qualità in vista della prossima scelta universitaria. Il corso beneficia del contributo di Banca Intesa Sanpaolo, in virtù del suo interesse istituzionale verso la promozione di attività che contribuiscono alla crescita dell’innovazione, della ricerca scientifica e dello sviluppo delle competenze.

Redazione