Atterraggio d’emergenza all’aeroporto GB Pastine di Ciampino per Guido Crosetto. Il ministro della Difesa stava tornando dal vertice Nato a Bruxelles quando, secondo quanto riporta l’Adnkronos, sul suo aereo è scattato l’allarme. La cabina si è riempita di fumo intorno alle 15, poco prima di avviare le manovre di atterraggio. A quel punto sono scattate le procedure di emergenza, con il comandante che ha chiesto la massima priorità per l’atterraggio a Ciampino. Quando il velivolo ha toccato terra, l’equipaggio ha fatto subito scendere Crosetto e il suo staff in sicurezza, poi sono arrivati i mezzi di emergenza dei vigili del fuoco.

Atterraggio d’emergenza per Crosetto, il guasto dell’aereo: il Falcon 900

Non è ancora chiaro cosa abbia causato il malfunzionamento e il fumo nel vano bagagli. Il velivolo, però, un Falcon 900 come riporta l’agenzia di stampa avrebbe dovuto già essere dismesso da tempo, mentre invece sarà operativo – almeno sulla carta – fino al prossimo anno.

