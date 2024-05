Guido Crosetto, ministro della Difesa, è stato trasportato d’urgenza in ospedale a bordo di una ambulanza dopo aver accusato un malore nel corso del Consiglio supremo di Difesa. Il ministro verrà sottoposto a una serie di accertamenti.

Lo scorso febbraio Crosetto, 60 anni, venne ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di una lieve pericardite, una infiammazione alla membrana del cuore. Si era presentato da solo e a piedi al pronto soccorso dell’ospedale Carlo di Nancy di Roma dopo aver accusato, nella notte, dolori al petto.

Gli accertamenti e il monitoraggio ai quali era stato immediatamente sottoposto presso la struttura ospedaliera hanno evidenziato una lieve pericardite e l’assenza di danni cardiaci.

Crosetto in ospedale, cos’è la pericardite

La pericardite è un’infiammazione che colpisce il pericardio, cioè la membrana che riveste il cuore e l’origine dei grandi vasi. Le cause possono essere sia infettive, con virus, batteri e di rado funghi o altri agenti patogeni, sia non infettive, come tumori, insufficienza renale avanzata, malattie autoimmuni, farmaci, ma anche traumi, lesioni o trattamenti radianti. Una volta conosciuta la causa si può agire specificatamente, non ci sono modi per prevenirla.

